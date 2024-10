Grand Besançon Métropole mobilisé pour “bâtir une ville-campus”

Grand Besançon Métropole a tenu une conférence de presse mercredi 16 octobre 2024 dans le cadre de la mise en place du schéma local d’enseignement supérieur-recherche-innovation (SLESRI) et des investissements effectués pour la vie étudiante. GBM entre également dans le conseil d’administration de l’ISBA, où il investira annuellement 210.000 €.

Face aux annonces du gouvernement et aux feuilles de route attendues, Grand Besançon Métropole espère maintenir le cap même s’il est inquiet sur certains projets à venir : "Demain, si nous n’avons plus de force d’investissement et de fonctionnement, cela va ralentir l’ensemble du système", nous explique Anne Vignot, la présidente de Grand Besançon Métropole.

Un investissement massif depuis 2018 pour "bâtir une ville-campus"

Depuis 2018, ce sont 19 opérations qui sont menées, dont neuf portées par GBM notamment dans la maîtrise d’ouvrage. Un point important qu’à tenu à souligner Benoit Vuillemin, vice-président délégué à l’Attractivité, au Tourisme, à l’Enseignement supérieur et la Recherche : "S’il n’y a pas d’élus locaux, il n’y a pas de dossier comme cela. C’est un travail de tous les jours", précise-t-il.

Pour rappel, d’ici à 2027, GBM mobilise sur ses trois campus 18 millions d’euros de subventions aux côtés des partenaires, pour développer et renforcer les capacités de formation supérieure et de recherche du territoire.

Le campus Bouloie -Temis entre également dans le cadre d’une transformation plus vaste déployée par l'université de Franche-Comté, Grand Besançon Métropole, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Crous Bourgogne-Franche-Comté, l’École Nationale Supérieure de Mécanique et Microtechniques (ENSMM), la Ville de Besançon, la Technopole Temis, le Département du Doubs et l’État mobilisant 80 millions d’euros.

Les autres grands sujets

À propos des autres sujets en cours, on citera :

Le développement de l’ISBA avec GBM entrant en gouvernance afin qu'il continue "sa progression permanente au niveau nationale", précise la présidente.

Une nouvelle filière en odontologie (2022) pour répondre au déficit de soignants,

La construction de la nouvelle école d'ingénieurs en santé (ISIFC) pour "doubler le nombre d'étudiants", nous précise-t-on.

La construction d’une Grand bibliothèque (GBM portant un quart du projet soit 17,6. M€ sur 75 M€),

Work in Progress,

La mise en lien de la formation supérieure pour former les métiers de demain d’où le campus et le Pôle Temis afin de créer un écosystème d’innovation

La rénovation des résidence Crous (CPER 2021-27 pour 2 M€)

Le développement d’un guichet unique d’information physique et numérique

L’initiation en 2024 à un nouvel appel à projets "soutien aux initiatives étudiantes" afin de faciliter l’intégration des étudiants.

Le tout en privilégiant un cadre attractif pour les étudiants à savoir une offre sportive et culturelle, indique la présidente.