Grand Besançon Métropole reçoit le prix Equerre d’argent pour le campus Bouloie-Temis

Les travaux de conception et de réalisation des espaces extérieurs ont été salués en novembre 2024 par le prestigieux prix Équerre d'argent dans la catégorie "Espaces publics et paysagers". Il a été remis ce 12 février 2025 dans la matinée par le Grand Besançon.

Le projet d’aménagement paysager récompensé représente une enveloppe de près de 11 millions d’euros TTC financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté (75%), Grand Besançon Métropole (12%), le Département du Doubs (9%) et l’Université de Franche-Comté (4%).

Le prix Equerre d’argent récompense annuellement un binôme maître d’ouvrage et maître d’œuvre (architecte) ayant contribué à la construction d’un ouvrage dans l’année. Il constitue un prix de référence à l’échelle nationale en matière d’architecture.

L’attribution de l’Équerre d’argent au projet de transformation du Campus Bouloie Temis, le plus grand des campus bisontins, salue "le travail de conception réalisé par Altitude 35 et de réalisation de ce projet d’envergure, qui illustre la capacité collective du territoire à conjuguer innovation, durabilité et attractivité", explique GBM qui précise que "le projet de rénovation du campus Bouloie Temis met en œuvre une approche innovante et durable pour améliorer la qualité de vie des usagers, tout en répondant aux enjeux climatiques et écologiques".

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche globale qui vise à moderniser les infrastructures universitaires et de recherche, créer des espaces de vie ouverts et accueillants et à respecter les enjeux environnementaux, pour offrir les meilleures conditions de travail, d’étude et d’épanouissement à l’ensemble des usagers du campus. Ce campus transfiguré confortera l’excellence et l’attractivité du site bisontin, tout en étant un démonstrateur des nécessaires transitions environnementales à mettre en œuvre.