Idées cadeaux Decathlon : pour Noël, offrez du sport !

Montre cardio GPS Garmin Forerunner

Elle suit vos statistiques, traite les données et acquiert toutes les informations sur vos performances, votre technique de course, l'historique de vos entraînements et même vos objectifs. Conçue pour les runners, coureurs de 10km, de semi et de marathon.

Prix : à 179€ au lieu de 199€ jusqu'au 25 décembre

Plus d'infos : www.decathlon.fr

Cible de fléchettes électroniques ED310

Vous cherchez une cible électronique qui s'intègre dans votre intérieur ? La cible ED 310 vous permet de ranger facilement vos fléchettes après la partie, grâce à ses portes de rangement. Conçu pour le joueur de fléchettes débutant cherchant une cible électronique facile et interactive.

Prix : 35€

Plus d'infos : www.decathlon.fr

Trottinette enfant MID5

La trottinette MID5, idéale pour les enfants de 6 à 9 ans, est équipée d'un frein au guidon pour contrôler sa vitesse encore plus facilement et d'une suspension avant pour plus de confort et de fun ! Maniable et super confortable, nous avons conçu cette trottinette pour que vos enfants de 1m10 à 1m50.

Prix : 70€

Plus d'infos : www.decathlon.fr

Panier de basket B100 Easy

Ce panier de basketball sur pied est parfait pour débuter. Il propose 5 hauteurs de jeu de 2,20m à 3,05 m. Deux roulettes facilitent son déplacement et l'épaisseur de la planche améliore le rebond. Idéal pour les enfants et les adultes pour jouer en extérieur.

Prix : 169€

Plus d'infos : www.decathlon.fr

Sac de frappe sur pied gonflable enfant

Votre enfant souhaite découvrir la boxe, ou tout simplement se défouler ? Découvrez cette boxing machine autoportante et gonflable, facile à utiliser, à déplacer et à ranger.

Prix : 55€ au lieu de 75€ jusqu'au 25 décembre

Plus d'infos : www.decathlon.fr

Infos pratiques