La Base aérienne 116 de Luxeuil fait un don de plus de 2.000€ à la Ligue contre le cancer

Le colonel Labadie, commandant la BA 116, a fait un don de 2.167 € à Yves Bouchard, président départemental de la Ligue contre le cancer de Haute-Saône.

Cette somme a été récoltée grâce à trois évènements :

la vente de t-shirts lors du cross de la base aérienne 116 le jeudi 6 octobre

la vente de t-shirts lors du cross de Luxeuil le dimanche 23 octobre

les préventes de patch Octobre Rose du Groupe de chasse 1/2 "Cigognes"



Infos +

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses bénévoles et salariés. La fédération, composée de 103 comités départementaux présents sur tout le territoire national, est apolitique et indépendante financièrement. Le but de la Ligue est d’informer, sensibiliser, et prévenir pour lutter efficacement contre le cancer. Elle a pour vocation d’améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches, mais également de changer les mentalités face au cancer.