La Caf va verser automatiquement certaines allocations

Les vêtements comme tous les accessoires pour enfant sont loin d’être bon marché, à quelques exceptions pour certaines marques. Le budget bébé et enfant est particulièrement conséquent si on calcule toutes les dépenses pour prendre soin d’eux ! Voici quelques astuces et conseils pour habiller et accessoiriser les enfants pour moins cher dans le secteur de Besançon.