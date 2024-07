La LDH de Besançon souhaite "éviter toute triangulaire" au 2e tour des législatives

"Cette catastrophe pour notre État républicain vient de très loin et n’est pas accidentelle. Elle est le résultat d’une tendance lourde et profonde qui travaille notre société et que les dernières présidences n’ont pas su endiguer, voire pour l’actuelle présidence qui l’a aggravée", déplore la LDH de Besançon.

Pour l’association, la solution pour faire barrage à l’extrême droite est "un désistement républicain général pour éviter toute triangulaire" : "ce qui se passe dans cette élection va au-delà des clivages politiques de la droite et de la gauche.Ce qui se joue c’est la possibilité de vivre ensemble dans notre pays avec les mêmes droits. Il faut être capable de faire la différence entre ses adversaires politiques et les ennemis de la République", précise la LDH qui justifie ses propos par "une question de priorité".

"Le RN conteste l’égalité entre les citoyen.ne.s, entre les binationaux et les autres, entre les êtres humains. Il remet en cause le Conseil constitutionnel, l’État de droit, les droits des femmes et la liberté d’informer. Il soutient par ailleurs le président russe Poutine", souligne la LDH qui appelle à ne pas donner un siège de plus à l'extrême droite.