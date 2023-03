La pâtisserie-chocolaterie Aux Chocophiles heureux, devient Un Max de saveurs au centre-ville de Besançon

Depuis 17 ans, le pâtissier chocolatier Christophe Fleury est installé au 54, rue des Granges à Besançon. À partir du 4 mars 2023, c’est Maxime Saunier, 28 ans, apprenti puis ouvrier de Christophe Fleury qui rouvre l’affaire avec sa compagne Océane Deray. Les pâtisseries, chocolats, confiseries, glaces et autres snacks salés resteront de la partie avec la patte des nouveaux gérants...

Il y a un an, quasi jour pour jour, Christophe Fleury demande à Maxime Saunier s’il est intéressé de reprendre le flambeau. La réponse est "naturellement oui", pour le jeune pâtissier. Après quelques travaux, la boutique rouvrira samedi 4 mars dès 9h avec des rayons et des vitrines bien achalandées à faire saliver petits et grands.

"C’est moi qui l’ai formé, donc je sais ce qu’il vaut, il fera la même gamme de gâteaux tout en mettant sa patte, mais ça restera dans l’excellence de la pâtisserie, donc c’est ça qui m’a décidé à lui proposer de reprendre la suite", nous confie Christophe Fleury, "et moi je suis heureux, parce que ma pâtisserie perdurera."

D’un stage de 3e à la reprise de l’entreprise

On peut dire que Maxime Saunier connaît la pâtisserie comme sa poche : après avoir réalisé son stage en classe de 3e aux côtés de Christophe Fleury, il y a suivi son apprentissage pour devenir ouvrier en 2019.

Dans le projet de reprise de l'entreprise, Maxime Saunier s’associe avec sa compagne, Océane Deray. Lui, reste dans l’atelier pour confectionner tout ce qui fera le succès de la boutique, elle s’occupe de la vente et de la communication. L'équipe est complétée de Quentin Groslambert, actuellement en BTM pâtissier et embauché en septembre prochain et de Timon Durand-Viel, apprenti en CAP pâtisserie.

"On fera les mêmes choses, pâtisseries, chocolaterie, confiseries, glacier, avec également des nouveautés pour mettre un petit goût de jeune à la boutique", nous explique Maxime Saunier.

Dès l’ouverture le 4 mars, "une gamme variée de gâteaux sera proposée ainsi que de nouveaux sandwichs, tartes salées, mais aussi de nouveaux chocolats, caramels, nougats, etc.", décrit l’artisan, "on va également garder la gamme de glaces en proposant de nouveaux parfums… j’ai déjà quelques idées en tête."

Vers de nouvelles aventures…

De son côté, Christophe Fleury va d’abord prendre du temps pour lui après ces dernières 27 annés à son compte, dont 17 dans la rue des Granges à Besançon. Ensuite, il prévoit de quitter Besançon avec l’idée d’ouvrir une nouvelle entreprise des macarons et chocolats dans le sud de la France ou à l’étranger.

Infos pratiques

Un Max de saveurs

54, rue des Granges - 25 000 Besançon

Tél. : 03 81 50 84 78

Ouvert le lundi de 10h à 19h et du mardi au vendredi de 9h à 19h

Un Max de saveurs cherche un(e) apprenti(e) en vente pour un poste à pourvoi dès maintenant. Contacter Océane Deray : ms.unmaxdesaveurs@gmail.com