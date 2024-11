Lancement de la construction de la Grande bibliothèque de Besançon

Les travaux préparatoires étant quasiment achevés, la construction de la Grande bibliothèque, située sur le site de l’ancien hôpital Saint-Jacques dans le centre-ville de Besançon, débutera début 2025. Le chantier durera environ 31 mois pour une ouverture prévue en 2028. Le futur lieu aura la particularité d’abriter au sein d’une même entité une médiathèque publique, une bibliothèque de conservation et une bibliothèque universitaire. Une première nationale saluée par les élus et institutionnels.

Pour Anne Vignot, ce nouveau centre culturel dont le coût total s’élève à 90 millions d’euros est un projet "partagé, généreux et ambitieux". Le projet architectural est même "le plus ambitieux jamais conduit par Grand Besançon Métropole" a souligné la présidente. Qualifié de "projet novateur", il regroupera au sein d’un même lieu, une bibliothèque publique, une bibliothèque de conservation et une bibliothèque universitaire. "C’est inédit en France" a insisté Anne Vignot.

La bibliothèque de lecture publique rassemblera les services de la médiathèque Pierre Bayle et de la bibliothèque d'études et de conservation tandis que la bibliothèque universitaire abritera les collections et les services nécessaires aux étudiantes et aux étudiants de l'université de Franche-Comté (en particulier de l’UFR Sciences du Langage, de l'Homme et de la Société).

"Un carrefour du savoir, de la culture et de la vie"

Ce rapprochement inédit entre trois missions distinctes reflète pour la Rectrice de l’académie de Besançon et chancelière des universités "une vision audacieuse, résolument moderne de ce que doit être une bibliothèque au 21e siècle". Pour Nathalie Albert-Moretti, l’ouverture de cette troisième phase de travaux "n’est pas qu’un jalon technique ou administratif, elle symbolise notre action et ambition commune de faire de ce lieu bien plus qu’une bibliothèque mais un carrefour du savoir, de la culture et un carrefour de la vie". La Grande bibliothèque de Besançon "sera non seulement un lieu où les publics co-existent mais aussi un espace où ils interagissent et s’enrichissent mutuellement".

Le bâtiment de cette décennie

De son côté, si la Région a fait le choix "d’être massivement aux côtés de ce projet majeur" en finançant 25% du montant des travaux, c’est notamment en raison de son "ambition d’attractivité", son lien étroit à l’université et sa "conception très attentive à la protection de l’environnement et l’efficacité thermique" a insisté Marie-Guite Dufay. La présidente se réjouit que "l’accès à la connaissance soit au coeur du projet" et que l’endroit devienne "un lieu de culture et de diversité".

Enfin pour la présidente de l’université de Franche-Comté, Macha Woronoff, cette Grande bibliothèque répondra "davantage aux besoins de la communauté étudiante" notamment grâce à ses 1.500 places assises.

31 mois de chantier

Maintenant que les travaux préparatoires sont quasiment achevés, la construction de la Grande bibliothèque va pouvoir démarrer début 2025 avec la mise en place des installations de chantier pour les 24 lots des marchés de travaux, la réalisation des voiries d'accès pour les engins, des aires de stockage, etc. En parallèle, les études d'exécution réalisées par les entreprises dureront près de quatre mois, puis les premiers travaux de terrassement et de réalisation des fondations débuteront au début du second trimestre 2025. Le chantier durera environ 31 mois, jusqu'à fin 2027, pour une ouverture au public prévue courant 2028.

La construction de cette Grande bibliothèque aura également pour conséquence de libérer d'autres bâtiments bisontins comme l'actuelle médiathèque Pierre Bayle ou encore la bibliothèque de conservation comme nous l'explique Anne Vignot dans notre vidéo.

Coûts prévisionnel de l’opération :