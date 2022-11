L’association le Don du souffle propose des activités de sport adapté

L’Activité physique adaptée (APA) regroupe l’ensemble des activités physiques et sportives adaptées aux capacités des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires.

Un public spécifique

La pratique régulière de l’activité physique a un réel impact bénéfique sur la population. Cependant, tous les profils ne sont pas aptes à la pratique d’une activité physique lambda. De fait, l’association le Don du souffle propose une offre de séances adaptées à ces profils pour permettre à tout un chacun de prendre soin de sa santé.

L’APA dispensée à l’association le Don Du Souffle est destinée aux personnes entrant dans les parcours de santé suivants :

grossesse et post-partum

présentant des facteurs de risque

maladies chroniques

obésité

perte d’autonomie

Des activités encadrées par une professionnelle

Les activités sont encadrées par une professionnelle, Ophélie Ritter, titulaire d’un master en APA et Santé, d’un doctorat dans le domaine de recherche « activité physique et santé respiratoire » et d’un DU d’éducation thérapeutique. Elle se charge d’accompagner patients et professionnels afin de trouver la meilleure solution pour la pratique d’APA.

Les activités proposées

Gymnastique douce

Gymnastique dynamique

Gymnastique séniors

Gymnastique grossesse et post-partum

Marche nordique

Une pratique prise en charge par certaines mutuelles

Les séances d’activité physique adaptée ciblent un large public et sont accessibles grâce à une prise en charge possible par le Réseau Sport Santé ainsi que par certaines mutuelles.

Pour aller plus loin et informer les professionnels de santé comme le grand public, l’association propose régulièrement des webinaires gratuits sur des thématiques qui ont du sens. Le prochain est prévu le mardi 13 décembre à 18h30 et s’intitule "Comment concilier maternité et activité physique ?".

Info +