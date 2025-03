Le bâtiment Microtech fait peau neuve à Besançon

Deux millions d’euros auront été nécessaires afin de restructurer et d'ajouter un étage supplémentaire au bâtiment Microtech situé au 6 rue Sophie Germain à Besançon. Il a été officiellement inauguré ce 14 mars 2025 après un an de travaux.

La ZAC Temis Technopole Microtechnique s’étant sur 130 hectares dont 170.000 m2 sont déjà développés. Elle regroupe des entreprises provenant de l’industrie 4.0, du luxe (horlogerie) et technologies médicales. 12.000 m2 de projets sont en préparation et 6.000 sont en construction. La zone génère actuellement 2.700 emplois.

C’est un carton plein pour le nouveau bâtiment Microtech qui a déjà son premier et second niveau réservés par une entreprise spécialisée en microtechniques (dont le nom n’a pas été dévoilé). "Des prospects sont également déjà intéressés pour le rez-de-chaussée", indique la Sedia.

"Il s’agit ici d’apporter une réflexion et une démarche et de s’assurer d’installer un écosystème d’entreprises sur ce secteur", a indiqué Anne Vignot, présidente directrice générale d’Aktya (société d’économie mixte patrimoniale spécialisée dans l’immobilier d’entreprises et de commerces) et présidente de Grand Besançon Métropole.

Une rénovation totale du bâtiment

Les travaux ont permis une densification du bâtiment existant en créant un étage supplémentaire le faisant passer de 900 à 1300 m2 (soit un jour d’un tiers de la surface). Le tout a été supervisé par Emmanuel Gardin, du cabinet d’architecture Philippe Donze.

Il a également été question d’apporter une amélioration thermique des locaux avec une isolation extérieure, des menuiseries extérieures en aluminium équipé de brise-soleil orientables ainsi que des panneaux photovoltaïques. "Au-delà de la question thermique, il s'agit également d'apporter une qualité de vie tout en optimisant nos fonciers", a précisé la présidente directrice générale d’Aktya. Une renaturation de la parcelle a été effectuée par des actions de désimperméabilisation des sols et des aménagements paysagers.

Enfin, l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) a été mis aux normes.

Le tout, sans oublier la création d’un local à vélos "spacieux", à souligné Anne Vignot ainsi que la création de bornes de recharge pour voitures électriques.