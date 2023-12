Le chef du restaurant Le Parc part, qui va le remplacer ?

On apprenait, le 23 novembre dernier, sa nomination au Château de Germigney, à Port-Lesney. Le restaurant Le Parc annonce désormais son arrivée en tant que chef exécutif dans son prestigieux établissement, au cœur du parc Micaud à Besançon.

Distingué d'une étoile Michelin pour son travail au sein du prestigieux restaurant La Dame de Pic au Raffles Singapour, le Chef Di Marzio insufflera une approche culinaire ''singulière'' au restaurant Le Parc à partir du 18 janvier 2024. Le restaurant annonce également l'arrivée d'une nouvelle carte diversifiée et inspirée par les voyages du Chef à travers le monde.

"L'Art de Voyager à travers la Cuisine" sera la philosophie centrale du restaurant Le Parc par Francesco Di Marzio, promettant une expérience culinaire autour du monde avec des produits locaux d'exception.

“La symbiose entre la joie et la gastronomie s'épanouit pleinement lorsqu'elles se partagent, créant ainsi une expérience exquise. Au cœur du Parc, nous célébrons avec passion l'art du partage, une philosophie qui va au-delà des frontières urbaines de métropoles telles que New York, Bangkok et Rome. Je suis ravi de propager cette énergie vibrante à Besançon. Dans une atmosphère à la fois décontractée et élégante, notre restaurant émet des ondes positives, offrant des mets et des boissons exceptionnels au sein d'une ambiance charmante et animée. Chaque détail est minutieusement pensé, en parfaite symbiose avec ma vision de la vie, fusionnant la poésie avec la Dolce Vita. J'attends avec impatience d'accueillir nos convives dans une expérience où le bonheur se savoure, se partage et se chérit.” Chef Francesco Di Marzio

Infos +

A partir du 18 janvier, Le Parc par Francesco Di Marzio sera ouvert du jeudi au lundi, de 12h00 à 13h30 et de 19h30 à 21h30. Pour les réservations et plus d’informations, veuillez contacter contact@leparcbesancon.com ou composer le +33 3 70 88 60 60.

Restaurant Le Parc, Pl. de la 1ère Armée Française, 25000 Besançon