Législatives 2024 : la présidente de l’université de Franche-Comté appelle à ”rejeter” le Rassemblement national

Pour accompagner le communiqué de France Universités, de la Cdefi, de la CGE et de la CDFEM, Macha Woronoff écrit :

”L’université est un lieu d’échange et de partage, ferments de la jeunesse au service de l’excellence. Elle est un lieu de tolérance et d’ouverture intellectuelle, ciments de la recherche au service de l’innovation. Elle est un lieu d’intégrité, d’humanité et de loyauté envers l’autre, valeurs fondamentales pour un futur construit dans la paix et le respect de tous. La diversité est source de richesses immenses pour l’université. Elle élève les débats et fait fructifier le progrès. La diversité est l'université de demain, une université plurielle et accueillante. Une université accessible à tous, possible pour tous.”

Et de conclure : ”Aussi, dimanche, j’appelle à voter pour cette université d’avenir et donc à rejeter le projet politique de l’extrême droite.”