Législatives 2024 - Suivez les résultats sur maCommune.info ce soir !

Mobilisée pendant toute la soirée, les trois journalistes de maCommune.info vous feront vivre l’ambiance au Kursaal de Besançon. Tout au long de la soirée électorale, vous pourrez suivre les réactions des candidat(e)s élu(e)s et des candidats non élu(e)s dans les première et deuxième circonscriptions du Doubs.