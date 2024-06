Législatives 2024 : un collectif mobilisé contre l’extrême droite à Besançon

À l'initiative de la Ligue des droits de l'Homme, une cinquantaine d'associations, d'ONG et d'organisations syndicales se sont réunies lundi 11 juin 2024 et ont décidé de former un collectif suite aux résultats des élections européennes. Pour rappel, une mobilisation contre l’extrême droite est prévue samedi 15 juin 2024 à 15h00 place de la Révolution à Besançon.

"Le collectif apporte également son soutien à la manifestation organisée par l'intersyndicale CFDT-CGT-FSU-Solidaires-UNSA ce samedi 15 juin à 15h (après le Rassemblement pour la Palestine) place de la révolution Besançon", nous précise-t-on.

Le collectif a également publié un tract (voir ci-dessous) :

Concernant les partis de gauche et écologistes, le collectif précise que ces derniers ne signent pas afin de "respecter l'indépendance inscrite dans les statuts des organisations syndicales et d'autres associations, ce qui n'empêche pas les partis qui le souhaitent de soutenir et de relayer l'action du collectif, comme Génération.S le fait ici; et leurs militant(e)s d'y participer", nous précise-t-on.