Législatives : la règle du désistement prime en Franche-Comté

En Franche-Comté, cinq candidats du Nouveau Front Populaire (NFP) et un candidat de la majorité présidentielle qualifiés pour le second tour des législatives en troisième position ont annoncé lundi 1er juillet 2024 leur désistement pour "faire barrage au RN".

A l'issue du premier tour dimanche soir, les urnes annonçaient des triangulaires dans huit des 12 circonscriptions de Franche-Comté : quatre dans le Doubs, trois dans le Jura et une dans le Territoire-de-Belfort.

Mais une seule triangulaire est finalement actée, dans la 1re circonscription du Doubs, dans le secteur de Besançon, entre le député sortant Modem Laurent Croizier (33,52%), la candidate LFI arrivée seconde Séverine Vézies (31,76%) et le représentant du RN Thomas Lutz (31,20%).

Le candidat Renaissance Benoît Vuillemin est lui "toujours en réflexion" sur son maintien ou non dans la 2e circonscription du Doubs, où l'ancienne ministre écologiste Dominique Voynet (34,16%) est arrivée en tête devant le RN Eric Fusis (30,12%). "La situation est particulière, nous analysons encore les résultats", explique-t-il à l'AFP. "Sur cette circo, le bloc républicain - Renaissance (26,79%) et LR (7,52%) - est majoritaire et c'est très compliqué de laisser nos électeurs face à un choix Nouveau Front Populaire-RN."

Dans la 4e circonscription de ce département, le candidat Horizons Philippe Gautier a annoncé son retrait au profit de la candidate socialiste Magali Duvernois (28,26%) qui affrontera la députée RN sortante Géraldine Grangier arrivée largement en tête (47,63%). La candidate PCF Virginie Dayet se désiste également. Le bulletin Nicolas Pacquot (30,22% au premier tour) sera "le seul bulletin républicain disponible au second tour sur la 3e circonscription" du Doubs, souligne-t-elle. Le député sortant Renaissance sera opposé au candidat LR-RN Matthieu Bloch, secrétaire départemental LR, allié au Rassemblement national, qui est arrivé premier dimanche avec 44,35% des suffrages.

"Je préfère voter pour un adversaire politique que pour un ennemi de la République", tranche Virginie Dayet. Dans les trois circonscriptions du Jura, les candidats NFP ont également annoncé leur désistement.

Les députées sortantes Marie-Christine Dalloz (LR), Justine Gruet (LR) et Danielle Brulebois (Renaissance) espèrent ainsi bénéficier de ces retraits pour conserver leur siège face au RN.

Enfin, dans le Territoire-de-Belfort, la socialiste Marie-Eve Belorgey se retire pour laisser la voie libre au député sortant LR Ian Boucard (23,99%) arrivé derrière son adversaire du RN Carine Manck (39,73%).

(Source : AFP)