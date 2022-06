"Aujourd'hui, nous nous retrouvons parce que je crois que nous partageons cette volonté de donner au pays une majorité stable et solide", a affirmé l'ex-Premier ministre Edouard Philippe devant près de 300 personnes réunies à l'Hôtel-Dieu de Tonnerre, localité de plus de 5.000 habitants qui a souffert de la désindustrialisation.

"Si nous sommes là tous les deux, c'est pour montrer que nous avons le même sens des responsabilités (et) qu'ensemble nous pouvons rendre service à notre pays", a affirmé, pour sa part, le patron du MoDem, en bras de chemise dans la chaleur de la fin de l'après-midi.

Au lendemain de la visite de Marine Le Pen dans l'Yonne, le patron d'Horizons, en costume sombre et cravate, et celui du Modem, ont alerté tour à tour sur les risques d'une perte de la majorité absolue pour Emmanuel Macron dimanche.

Avec M. Philippe, "nous ne sommes pas copains-copains, mais partenaires", a précisé M. Bayrou en quittant la salle, rappelant qu'il "n'a pas toujours été d'accord avec et lui pas toujours avec moi". "Mais l'important, c'est la gravité du moment que nous sommes en train de vivre", a-t-il ajouté.

"On n'était pas fâchés: on est des partenaires déterminés de la majorité parlementaire et présidentielle", a expliqué à la presse Edouard Philippe en quittant la réunion.