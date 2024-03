L’élu bisontin Christophe Lime, candidat aux élections européennes

La liste de rassemblement de gauche de Léon Deffontaines, regroupe partis, syndicalistes et personnalités engagées dans le monde associatif pour les élections européennes du 9 juin prochain.

"Les citoyennes et citoyens pourront compter sur cette candidature pour porter leurs exigences d’une Europe plus proche des citoyens, d’avancées dans les domaines sociaux et environnementaux", assure Fédération du Parti communiste français (PCF) du Doubs. Et d’ajouter : "Christophe Lime connaît bien les enjeux européens, il travaille depuis de nombreuses années sur le secteur de l’Energie, celui de l’eau et de l’environnement. Il est avec la ville de Besançon à l’origine de la création d’une association européenne (Aqua Publica Europe) de défense et de promotion de la gestion publique de l’eau. Le travail de terrain de cet élu de la ville de Besançon Grand Besançon Métropole mais aussi au niveau national en tant que président de France eau publique est reconnu et apprécié."

Et de conclure : "Il saura mettre le même engagement dans les futures batailles au niveau européen ! De manière à reprendre la main en France et en Europe."