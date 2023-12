Les 5 bienfaits du froid sur le corps et l'esprit…

Le chauffage est allumé, on cherche de multiples façons de rester au chaud dans ses vêtements et à la maison en ce début décembre 20233, mais le froid est aussi bon pour le corps et l’esprit ! Voici cinq de ses bienfaits…

Le froid est bon pour le moral

Eh oui, ce n'est pas parce qu'on a une baisse de régime quand l'hiver arrive que le froid n'est pas bon pour le moral. Selon des scientifiques finlandais, les températures basses, voire très basses diminuent l'humeur négative et la fatigue. C'est l'une des raisons pour lesquelles on prend des bains d'eau glacée dans les pays nordiques ! (Attention, le cœur bat plus vite quand il fait froid : les personnes qui ont déjà eu de problèmes coronariens sont plus sensibles au froid.)

Le froid brûle des calories

On baisse le chauffage et on maigrit… certes ce n'est pas comme faire un régime draconien, mais le froid stimule le corps pour se garder à 37°C. Plus précisément, dans notre corps, il y a la graisse blanche et la graisse brune. Quand le corps ressent le froid, cette dernière s'élimine, selon une étude réalisée par des chercheurs canadiens en 2012, comme si on faisait du sport !

Pour dormir, la température idéale se situe entre 16 et 18°C. Dans le reste de la maison, elle devrait être de 19°C.

Le froid est bon pour la circulation sanguine

Au diable les jambes lourdes pendant l'été et vive l'hiver ! Le froid stimule la circulation sanguine en envoyant plus rapidement le sang vers les organes vitaux. Les vaisseaux sanguins se dilatent et favorise le retour veineux et le drainage lymphatique. Les varices, les jambes lourdes et même la chute de cheveux peuvent être oubliées pendant cette période de grand froid !

Le froid contre la douleur

Les maux de tête, les hématomes, les oedèmes ou encore les angiomes peuvent être soulagés ou soigner grâce au froid puisqu'il diminue la conduction nerveuse : cela endort les nerfs sensitifs. D'ailleurs, la cryothérapie est un traitement devenu très à la mode…

Le froid donne bonne mine

Contrairement à la chaleur, le froid resserre les pores de la peau et donc la raffermit. La peau ne brille donc pas puisque le sébum ne s'échappe pas et les saletés de l'air n'y entrent pas. En plus, la fraîcheur peut rougir délicatement les pommettes pour un effet bonne mine assuré...

Attention à ne pas oublier d'hydrater et nourrir davantage la peau et surtout le visage, les mains et les lèvres, car le vent et la sécheresse hivernale déshydratent puis irrite la peau.