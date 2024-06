Les Républicains s’allie au RN : à Besançon, des élu(e)s démissionneront si Eric Ciotti reste en place

Nouveau tremblement de terre mardi 11 juin 2024 : le président du parti de droite Les Républicains a annoncé son ralliement au Rassemblement national dans la course aux élections législatives dont le premier tour est prévu le 30 juin. À Besançon, Ludovic Fagaut, chef du groupe LR Besançon maintenant au conseil municipal et premier vice-président du Département du Doubs, dit ne pas "cautionner les orientations d'Eric Ciotti".

Dans son communiqué, Ludovic Fagaut affirme d'emblée : "Je me suis toujours opposé aux extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche ; tel a toujours été mon engagement politique. Ce combat contre les extrêmes, je l’ai toujours mené dans le débat d’idées et non par des arrangements politiciens de circonstance." Et d'ajouter : "Je ne peux cautionner les orientations qu’Éric Ciotti veut faire prendre à ma famille politique en s’alliant avec l’extrême droite."

"Je prendrai mes responsabilités si Eric Ciotti et les instances qui ont porté cette idée sont toujours en place."

L'élu, fidèle à la droite depuis plus de 30 ans, et les membres du groupe Besançon maintenant encartés Les Républicains, Christine Werthe, Pierre-Charles Henry, Karine Denis-Lamit, assurent qu'ils prendront "leurs responsabilités si Eric Ciotti et les instances qui ont porté cette idée sont toujours en place." Et d'ajouter : "« Les Républicains » tel que représenté aujourd’hui par Éric Ciotti ne correspond pas au choix que je fais dans mon engagement, où je prône le rassemblement des centres et de la droite républicaine pour porter un projet de territoire comme je l’exerce à Besançon."

Ludovic Fagaut précise par ailleurs que "tous les élus du groupe « Besançon Maintenant » rejettent les extrêmes des deux bords gauche et droite." Et de conclure : "Je reste déterminé, avec les élus du groupe « Besançon Maintenant », à œuvrer pour le bien commun et à défendre les principes qui m’animent pour Besançon. Cette décision reflète mon engagement constant à représenter fidèlement les valeurs et les aspirations de nos électeurs."