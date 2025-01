Micronutrition et activité physique adaptée réunies au centre Moveos à Besançon

À partir du 22 janvier 2025, Pauline Toitot, diététicienne, ouvrira un bureau au coeur de la salle d’activité physique adaptée (Apa) Moveos à Besançon. Objectif : offrir aux adhérents et non adhérents ”une démarche de soin globale” grâce à la complémentarité de l’Apa et de la nutrition pour la prise en charge de nombreuses pathologies.

Diététicienne en libéral depuis 4 ans, Pauline Toitot souhaite, à travers son métier, accompagner les patient(e)s vers ”un mieux être” et pas seulement avec une perte de poids comme on pourrait le penser. Formée spécifiquement à la nutrition et a micronutrition sportive, elle s’est également donc formée à la micronutrition spécialisée dans les troubles féminins. De plus, cette diététicienne continue de se former en nutrithérapie pour approfondir le sujet.

”L'idée de mon métier est de faire comprendre que l'alimentation est le carburant de notre organisme et qu'il existe des adaptations alimentaires pour chaque pathologies”, nous explique-t-elle, ”j’oriente ma démarche vers une démarche de soin intégrative et préventive autant que possible.” Et pour aller encore plus loin, Pauline Toitot veut collaborer avec d’autres professionnels et acteurs de la santé pour faire se rencontrer les différentes spécialités de chacun et créer ”une synergie multidisciplinaire” pour une meilleure prise en charge du patient.

”Encourager à adopter des habitudes saines en intégrant une alimentation équilibrée et une activité physique”

Dès le 22 janvier, la diététicienne bisontine s’installera au sein de la salle d’activité physique adaptée Moveos située rue Albert Thomas à Besançon. Selon Pauline Toitot, ”la combinaison de l'APA et de la nutrition permet d'adopter une approche intégrative qui tient compte des besoins spécifiques de chaque individu (âge, pathologie, condition physique, objectifs). Cette synergie aide à personnaliser les recommandations en matière d’activité physique et de nutrition pour maximiser les résultats.”

À travers ce partenariat santé, l’idée est de créer une dynamique motivante pour les patient(e)s ”puisqu’on les encourage à adopter des habitudes saines en intégrant à la fois une alimentation équilibrée et une activité physique dans leur quotidien”, souligne la professionnelle de santé.