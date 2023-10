Mois sans tabac : des séances sportives gratuites à Besançon

Avec pour objectif de soutenir les fumeurs qui tentent d’arrêter, la maison sport santé proposera ainsi gratuitement trois séances d’activité physique par semaine tout au long du mois de novembre. "Il s’agit d’un moyen efficace pour penser à autre chose qu’à sa cigarette sur le temps de midi, pallier la sédentarité, mais surtout être entouré de personnes dans la même situation", relate Cap APA Santé.

Des séances de relaxation et de yoga

Ces séances de relaxation et de yoga se dérouleront les mardis, jeudi et vendredi de 12h15 à 13h à l’association le Don Du Souffle. Organisées sur le temps de pause méridienne, leur durée sera adaptable et il sera possible de les quitter avant la fin. "Nous pouvons également raccourcir le temps d’exercice afin de nous adapter aux disponibilités des participants", a ajouté Cap APA Santé.

L'activité sportive, prédictive pour l'abstinence tabagique

Selon l'association, l’activité physique constitue une excellente aide lorsque l’on souhaite arrêter le tabac. Elle contribue à la réussite du maintien de l’abstinence. Selon une étude, la pratique d’une activité physique modérée à intense est prédictive du maintien de l’abstinence tabagique à 6 mois. Elle permet de réduire les symptômes de manque, le craving (envie irrésistible de fumer), les affects négatifs, les troubles de la concentration, du sommeil et la prise de poids.

Infos pratiques :