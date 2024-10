Notre plateforme d’annonces légales s’ouvre à d’autres départements !

Notre plateforme d'annonces légales, déjà habilitée pour les départements du Doubs (25) et du Territoire de Belfort (90) s'étend désormais à d'autres départements de la France métropolitaine.

Que vous soyez créateur d'entreprise, dirigeant, particulier ou un professionnel du droit et du chiffre (avocat, notaire, expert-comptable, greffier), notre plateforme vous offre une solution simple et rapide pour publier vos annonces légales en toute conformité, dans un cadre sécurisé et à des tarifs compétitifs.

Une ouverture nationale pour plus de flexibilité

Nous élargissons aujourd'hui notre service pour couvrir au total 80 départements en France métropolitaine. Que vous soyez basé dans le Doubs, le Territoire de Belfort ou ailleurs en France, vous pouvez désormais profiter de notre expertise pour publier vos annonces légales avec efficacité et tranquillité d'esprit.

Notre plateforme : faciliter vos démarches

L’objectif de notre site dédié aux annonces légales est clair : faciliter vos démarches.

Cette plateforme vous permet en effet de publier vos annonces légales et de recevoir votre attestation en une unique manipulation, qui vous prend moins de dix minutes, montre en main.

Des formulaires pré-remplis

Nous vous proposons une trentaine de formulaires pré-remplis selon le besoin de l'annonce (création ou modification de société, appel d'offres, cessation...), que vous n'avez plus qu'à compléter pour générer une annonce prête à être publiée. Vous pouvez évidemment aussi rédiger vous-mêmes votre annonce (copier/coller Word) depuis nos formulaires de rédaction libre.

Une publication immédiate et un règlement directement par carte bancaire

Une fois l'annonce rédigée, vous n'avez plus qu'à la valider et la régler directement par carte bancaire pour que l'annonce soit publiée. Vous recevez ensuite immédiatement votre attestation de parution, nécessaire pour finaliser vos démarches.

Des coûts maîtrisés

Le coût d'une annonce légale est imposé, mais nos formulaires sont optimisés (abréviations, pas de phrases inutiles) pour que le prix final vous revienne le moins cher possible.

Un acte citoyen

Passer des annonces sur maCommune.info, c'est aussi donner son soutien à une presse gratuite, qui chaque jour informe les citoyens avec réactivité et neutralité.

Mais c'est également prendre le parti de l'écologie : nous n'avons pas besoin d'imprimer l'annonce pour qu'elle soit valable, il ne lui faut qu'un micro espace numérique sur notre site.

maCommune.info est à votre disposition pour passer vos annonces légales, de façon automatisée, mais aussi en physique par envoi de mail à annonces-legales@macommune.info