Nouveaux modèles Humbert-Droz - La Joux-Perret : une collaboration au savoir-faire franco-suisse

La maison horlogère bisontine et la manufacture suisse développent en partenariat le mouvement G100. Conçus en suisse dans les locaux La Joux-Perret et assemblés en France par les horlogers Humbert-Droz, près de 500 mouvements ont été montés depuis le mois de décembre.

Cette collaboration va prendre un nouvel élan puisque les deux dirigeants, Jean-Claude Eggen et Julien Humbert-Droz ont annoncé plusieurs nouveautés pour l'année 2023 en étoffant leur gamme de produits.

Nouveaux calibres pour 2023

Trois calibres seront réalisés sur la base G100 avec différentes complications pour chaque modèle :

G1A0 avec une ouverture sur le cadran à 6h, un produit déjà "fiabilisé".

G110 : un mouvement GMT 24h à destination des voyageurs pour donner "en instantanée" l'heure du pays d'origine

G120 avec un mouvement petite seconde

Les deux dirigeants prévoient une montée en gamme avec deux modèles assemblés à Besançon à partir de l'année prochaine : un tourbillon et le chronographe L100 doté d'une réserve de marche de 60h et de 350 pièces environ contre environ 120 pour les modèles standards.

Savoir-faire franco-suisse

"Nous développons d'abord la qualité, après le montage et ensuite la quantité" explique Jean-Claude Eggen, dirigeant de La Joux-Perret qui souhaite une véritable reconnaissance des savoir-faire de tout un territoire horloger. "Aujourd'hui, il est un peu trop simple de pouvoir apposer le made in France sur ses produits. Si vous achetez toutes vos pièces en Chine et que vous les assemblez en France, vous pouvez proclamer vos produits made in France ! Avec notre partenariat, nous voulons vraiment jouer la transparence…"

Un savoir-faire générateur d'emplois

L'objectif des deux maisons horlogères est d'augmenter la production. Humbert-Droz souhaite recruter et former de nouveaux horlogers afin d'accompagner le renouveau horloger à Besançon. Julien Humbert Drot travaille d'ailleurs à développer l'écosystème horloger en local. "Notre volonté aussi est de nous fournir en composants ici à Besançon…"