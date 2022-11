Novembre, coup d’envoi du Mois sans tabac

Pour cette nouvelle édition, le défi Mois sans tabac "remet le collectif au centre de l’opération tout en proposant des informations et des conseils pour que chacune et chacun puisse choisir sa stratégie et se lancer dans l’arrêt du tabac" précise l’agence santé publique France. Mois sans tabac est en effet un défi "qui se relève collectivement, grâce au soutien des différents acteurs (professionnels de santé, partenaires, commerces de proximité, proches…) qui accompagnent les participants pour tenir dans leur détermination à arrêter de fumer".

Des outils pour accompagner les fumeurs dans leur démarche

Pour les aider dans leur démarche, l’agence de santé met à disposition, de tous les inscrits à l’opération, de nombreux outils disponibles sur le site internet dédié et sur l’application Tabac info service :

une consultation avec un professionnel de l'arrêt du tabac : consultation en présentiel, consultation par téléphone au 3989 ou entretiens individuels ou collectifs proches du domicile ou en visio-conférence.

un kit gratuit d'arrêt du tabac comprenant un programme de 40 jours avec des défis et des conseils quotidiens pour être accompagner dans l'arrêt de la cigarette, une roue pour calculer les économies effectuées, des informations sur tous les outils disponibles pour être aidé et des précisions pour bénéficier d'un entretien offert avec un professionnel de santé ou un tabacologue.

une communauté d'entraide et de coopération sociale présente sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) pour promouvoir le sevrage tabagique durant tout le mois de novembre.

Cinq fois plus de chance d'arrêter définitivement de fumer

L’objectif du dispositif étant d’atteindre les 30 jours de sevrage qui, dans la plupart des cas, permettent de réduire les symptômes du manque et de multiplier par cinq les chances d'arrêter de fumer définitivement.

Info +

Le kit d'aide à l'arrêt du tabac peut être commandé gratuitement par courrier postal ou téléchargé directement sur les sites Mois sans tabac et Santé publique France. Il est également disponible dans 18.000 pharmacies partenaires de l’opération.