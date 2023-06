Météo des forêts, chèque énergie, gaz... ce qui a changé depuis le 1er juin 2023

Le chèque énergie bois prend fin

Énergie toujours. Après le 1er juin, il ne faudra pas s’étonner de plus recevoir le chèque énergie bois. Ce dernier, prolongé jusqu’au 31 mai prendra fin à cette même date, et il ne sera donc plus possible de le demander au-delà de cette échéance.

Le chèque énergie bois avait pour but de contrebalancer la hausse des prix des granulés et du bois de chauffage en proposant une aide exceptionnelle allant de 50 à 200 euros pour les ménages se chauffant grâce à une cheminée, un poêle ou un insert. Il était toutefois soumis à plusieurs critères comme le niveau de revenu ou le type de bois de chauffage utilisé.

Date butoir pour la déclaration de revenus

Gare aux retardataires pour la déclaration de revenus. Les Français habitants les départements compris entre les numéros 20 et 54 et les départements d’Outre-mer n’ont plus que quelques heures pour remplir leur déclaration en ligne, la date butoir ayant été fixée à 23 h 59 ce jeudi 1er juin.

Pour celles et ceux dont le numéro de département est compris entre 55 et 95, il faudra également se montrer vigilant puisque l’échéance est fixée au 8 juin, à 23 h 59.

Date limite pour la déclaration des biens immobiliers

34 millions de Français propriétaires de biens immobiliers sont concernés par cette nouvelle déclaration et ils auront jusqu’au 30 juin pour valider ou modifier les informations à la disposition du fisc. En effet, depuis le 1er janvier 2023, il est devenu obligatoire d’informer le fisc du statut d’occupation des logements sur son espace personnel, dans l’onglet « biens immobiliers ».

Mais comme il s’agit de son année de lancement, aucune sanction ne sera appliquée pour les retardataires ou étourdis qui auraient oublié de s’en occuper. L’administration fiscale se veut clémente et n’appliquera que des rappels en cas d’oubli. En revanche, en 2024, les propriétaires fautifs recevront une amende de 150 euros pour chaque bien non déclaré.

Dès le 2 juin, la météo des forêts

Grande nouveauté du gouvernement avant le début de l’été : la mise en place le 2 juin d’une météo des forêts, à l’instar de la météo de l’électricité mise en place cet hiver au plus fort des tensions sur le réseau électrique.

Ce nouvel outil de sensibilisation permettra de savoir, à l’échelle départementale, le degré de risque grâce à un code couleur allant du vert (faible) à rouge (très élevé), en passant par le jaune (modéré) et le orange (élevé).

La météo des forêts, fruit de la réflexion du gouvernement pour limiter le risque de feu de forêts après les incendies records de l’été 2022 sera diffusée quotidiennement par Météo-France jusqu’à la fin du mois de septembre, au moins.