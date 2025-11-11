Mardi 11 Novembre 2025
Besançon
Justice

Procès Péchier : l'accusé conteste le récit d'une patiente

Publié le 11/11/2025 - 09:21
Mis à jour le 11/11/2025 - 09:21

"Elle a pu se tromper" : le Dr Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour avoir empoisonné 30 patients dont 12 sont morts, a fermement contesté lundi 10 noveùbre 2025 devant la cour le récit d'une patiente victime en 2015 d'un arrêt cardiaque au bloc, et qui a raconté qu'il était venu à son chevet juste avant son anesthésie.

© Elodie R.
© Elodie R.

Cette patiente, Odile Lacheray, aujourd'hui âgée de 53 ans, a dit aux policiers qu'elle avait reçu la visite au pied de son lit, quelques minutes avant son intervention, d'un médecin barbu en tenue d'anesthésiste, avec une charlotte sur la tête. Il portait une "boite grise" contenant du matériel médical, et lui a dit: "ça, c'est de la bonne !". "Je suis d'une nature joyeuse et j'ai rigolé avec lui", a ajouté dans sa déposition cette femme qui n'a pas souhaité témoigner devant la cour.

C'est deux ans plus tard, en 2017, en voyant la photo de Frédéric Péchier dans la presse, annonçant sa mise en examen, qu'elle fera le lien avec le barbu vu à la clinique.

"Elle ne l'aurait pas oublié"

"Mon épouse est formelle", a affirmé à la barre son mari. "Elle est assez physionomiste et, M. Péchier, il en impose, c'est quelqu'un d'impressionnant, elle ne l'aurait pas oublié", a-t-il insisté.

Longuement interrogé lundi par la cour, l'intéressé a cependant contesté ce récit. "Je suis sûr que je ne suis jamais allé au bloc ce jour-là, j'étais en consultation", de l'autre côté de la rue, a-t-il affirmé, soulignant qu'il ne portait donc pas de tenue de bloc. "Je ne dis pas que Mme Lacheray est une menteuse, je dis qu'elle a pu se tromper. On était plusieurs barbus à la clinique... Ca peut être n'importe qui", argumente-t-il.

Pour son avocat, Me Randall Schwerdorffer, le récit de la patiente ne prouve rien, d'autant que le médecin qu'elle dit avoir vu à son chevet "n'a rien sorti" de la caisse. Cependant pour l'avocate générale Christine de Curraize, cet épisode peut être déterminant, car c'est lors de ce moment précédant l'opération chirurgicale que l'accusé aurait pu "subtiliser" une poche de perfusion par une autre polluée par un poison.

Une thèse également reprise à son compte par Me Stéphane Giuranna, avocat de nombreuses parties civile. "Elle vous a vu faire, quelques minutes avant d'être opérée!", lance-t-il à l'accusé. "Il y a la preuve formelle : vous avez l'arme du crime, sur la scène du crime. Vous avez posé une poche empoisonnée à côté d'elle", sortie de la boite grise.

Frédéric Péchier comparait libre, mais risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.

(Source AFP)

anesthesiste assises frédéric péchier procès

Publié le 11 novembre à 09h21 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : après les arrêts cardiaques, la cour sur la piste du crime par hémorragie   

"L'empoisonneur" a-t-il voulu changer de méthode pour moins attirer l'attention? Au procès de l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, les assises du Doubs ont commencé jeudi 23 octobre 2025 à examiner deux cas qui dénotent parmi les 30 retenus au total : les patients concernés n'ont pas subi un arrêt cardiaque, mais une hémorragie massive.

cour d'assises frédéric péchier procès
Publié le 23 octobre à 18h00 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : l’ex-anesthésiste n’hésite pas à enfoncer l’une de ses collègues

Empoisonner des patients au bloc opératoire pour nuire à l'anesthésiste chargée de les endormir? "C'est délirant", a balayé mercredi 22 octobre 2025 devant la cour d'assises de Besançon l'accusé Frédéric Péchier, sans cacher pour autant son peu d'estime pour la collègue concernée.

1
anesthesiste clinique décès empoisonnement frédéric péchier mort randall schwerdorffer
Publié le 23 octobre à 09h00 par Alexane
Besançon
Justice Santé

Au procès Péchier, une anesthésiste “dévastée” par l’arrêt cardiaque de ses patients

Autrefois "pétillante", elle a quitté la clinique "dévastée" après l'empoisonnement présumé de sept de ses patients: le "lourd tribut" payé par une ancienne collègue de Frédéric Péchier, qu'il aurait en outre voulu évincer, a été au centre des débats lundi 20 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 21 octobre à 08h18 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procés Péchier : syndrome rarissime ou empoisonnement, une double énigme médicale à la barre

Syndrome rarissime, ou intervention malveillante ? La cour d'assises du Doubs, qui juge l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier pour 30 empoisonnements, a remonté le temps jeudi 9 octobre 2025 pour tenter d'expliquer les arrêts cardiaques de deux patients en 2009 dans une clinique de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 10 octobre à 08h27 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : un mois de procès et une défense fragilisée

Une défense ébranlée et un comportement abrupt à l'audience : après un mois de procès, l'ancien anesthésiste Frédéric Péchier clame toujours son innocence dans 30 cas d'empoisonnements de patients, dont 12 mortels. Cet homme de 53 ans est soupçonné d'avoir frelaté des poches de produits anesthésiants de patients âgés de 4 à 89 ans afin de provoquer un arrêt cardiaque, dans deux établissements de Besançon.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 7 octobre à 14h58 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : la série noire de 2009 qui aurait dû alerter…

L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, commis avant 2017, aurait-il pu être mis en cause dès 2009 ? La question était au coeur des débats jeudi 2 octobre 2025 devant la cour d'assises, où d'anciens collègues ont raconté leur désarroi face à une série noire de trois arrêts cardiaques inexpliqués.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 3 octobre à 08h08 par Alexane
Besançon
Justice

Procès : un expert confirme l’empoisonnement de Damien Iehlen, première victime imputée à Péchier

"Le seul scénario possible". Un expert a confirmé vendredi 26 septembre 2025 la piste de l'empoisonnement pour la première des 12 victimes retenues par l'accusation au procès de l'anesthésiste Frédéric Péchier, convaincant jusqu'à l'avocat de la défense.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement expert frédéric péchier
Publié le 27 septembre à 09h28 par Alexane

