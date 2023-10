Quelles tendances costume pour Halloween 2023 ?

La fête d'Halloween revient avec, cette année encore, des tendances costumes influencées par le cinéma. Mercredi, Scream en passant par les clowns ou les zoombies seront attendus à la fête. Les gérantes des magasins Jour de fête et Boire à Rire à Besançon nous en disent plus...

"Sans surprise", annonce Virginie, directrice de Jour de fête, le costume de Mercredi Addams sera à l'honneur pour Halloween. Une tendance confirmée par Florence Cote, gérante du magasin La Boîte à rire qui confirme que "nous proposons ce déguisement pour enfants et adultes, de la robe de soirée à la tenue d'école".

"On est obligés de se tenir au courant des sorties cinéma"

La Nonne, film d'horreur dont le second est sorti en septembre 2023, a également ravivé la flamme chez les amateurs de malédiction. Des sorties cinéma qui reflètent les futurs besoins des consommateurs. "On se met à la page. On est obligés de se tenir au courant des sorties cinéma car c'est ce qui va déterminer nos commandes. J'ajouterais aussi le costume des clowns tueurs qui marche toujours aussi bien avec Joker", confirme Florence Cote.

Scream sera lui aussi de la partie. Si ce masque était apparu pour la première fois dans les salles obscures en 1997, le visage blanc devrait faire fureur une nouvelle fois cette année. Un autre, jamais oublié, les zombies, une tendance qui s'est cultivée avec des séries comme The walking dead. Outre les costumes, les maquillages seront aussi sur la liste. "On a une forte demande : faux sang, lentilles, latex, on essaye de proposer toutes les gammes aux clients", ajoute la directrice de Boite à rire.

"Le panier moyen a diminué mais les gens fêtent toujours Halloween"

Selon la gérante de Jour de fête, les gens, petits et grands, fêtent "toujours autant" Halloween. Une part de marché qui serait bien plus "élevée" que celle des fêtes de fin d'année. "Nous sommes un magasin de fêtes, mais Halloween reste quand même notre plus grosse part de revenus", nous confie-t-elle.

Un constat différent pour La Boîte à rire : "le panier moyen a baissé, mais les gens fêtent toujours autant Halloween oui". Si le magasin propose 3.000 costumes à louer à des prix distincts, le service s'étend également aux décorations, à la location de vaisselle et aux accessoires. L'année dernière était économiquement "une très bonne année", 2023 devrait "l'être aussi, avec un chiffre d'affaires plus ou moins similaire que les autres années". La Boîte à rire sera ouvert les 30 et 31 octobre 2023.