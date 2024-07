Qui sont les Francs-Comtois présents aux JO de Paris 2024 ?

Au total ils seront sept athlètes originaires de la région Franche-Comté à prendre part aux prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Voici les portraits des athlètes à suivre lors de la compétition qui aura lieu du 26 juillet jusqu'au 8 septembre 2024 dans la capitale française.

Eva Lacherey - Escrime (fleuret)

La jeune fleurettiste (24 ans) des Lions de Montbéliard s’apprête à disputer ses premiers Jeux olympiques. Une consécration pour cette sportive qui évoque sur ses réseaux "un rêve au départ, un objectif ensuite et enfin une réalité aujourd’hui". Sélectionnée en équipe de France de Fleuret pour les JO de Paris 2024, la jeune escrimeuse prendra part à deux épreuves. Soit "2 opportunités à saisir" pour Eva Lâcherez qui sera donc alignée en épreuve individuelle le 28 juillet et en équipe le 1er août aux côtés de Ysaora Thibus, Pauline Ranvier et Anita Blaze.

Alice Finot - Athlétisme (3.000 m steeple)

Le comité national olympique ayant officiellement validé sa sélection dans l’équipe de France d’athlétisme, l’athlète originaire de Montbéliard prendra elle aussi part à ses premiers Jeux Olympiques. Elle représentera ainsi la France sur l’épreuve du 3.000 m steeple. L’athlète, aujourd’hui licenciée à Montreuil, tentera de faire tout aussi bien que son sacre obtenu lors des derniers championnats d’Europe à Rome en juin dernier. Son entrée dans la compétition sera à suivre dès le 4 août 2024.

Pierre Guillaume Sage - Tir

Autre Bisontin présent à Paris mais cette fois dans le cadre des Jeux Paralympiques, Pierre Guillaume Sage fait partie des sélectionnés français pour le para-tir. Licencié au club du ST Besançon, le tireur de 24 ans, déjà double champion du monde et d’Europe en 2023, aura dans sa ligne de mire la conquête d’une nouvelle médaille… olympique cette fois ! Engagé sur l’épreuve de carabine couché à 10m R5, le parcours du tireur sera à suivre dès le 1er septembre 2024.

Jean-Charles Valladont - Tir à l'arc

Laura Gloser et Chloé Valentini - Handball

Juliette Labous - Cyclisme