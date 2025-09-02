Ronde de l'Espoir : 347 km à vélo contre le cancer dans le Doubs

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Ronde de l'Espoir, association qui collecte des fonds pour la Ligue contre le cancer, organisera un périple à vélo de 347 km dans la région les 5,6 et 7 septembre 2025. Le cycliste Romain Grégoire parraine cette nouvelle édition.

Depuis 1991, la Ronde de l’Espoir collecte des fonds pour la recherche contre le cancer, soutient les familles, redonne de l’espoir et promeut le sport santé. 40.000 euros avaient été collectés en 2024 (soit plus de 350.000 euros reversés à la Ligue contre le cancer en huit ans de course).

Au total, plus de 100 communes seront traversées et 30 arrêts seront effectués en mairie avec réception, rencontre du public et remise de chèque.

La Ronde de l’espoir, c’est :

55 adhérents

35 cyclistes

8 motards

10 bénévoles ‘’logistique’’

une caravane de 4 véhicules

+ de 500 sympathisants

Les détails du parcours

Comment soutenir l’association ?

Il est possible de soutenir la Ronde l’Espoir en souscrivant une carte de sympathisant (à partir de 10 euros) ou en :