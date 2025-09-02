Mardi 2 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
DOUBS (25)
Santé Sport

Ronde de l'Espoir : 347 km à vélo contre le cancer dans le Doubs

Publié le 02/09/2025 - 16:32
Mis à jour le 02/09/2025 - 16:18

La Ronde de l'Espoir, association qui collecte des fonds pour la Ligue contre le cancer, organisera un périple à vélo de 347 km dans la région les 5,6 et 7 septembre 2025. Le cycliste Romain Grégoire parraine cette nouvelle édition.

© Ronde de l'espoir
© Ronde de l'espoir
© Ronde de l'espoir
© Ronde de l'espoir
© Ronde de l'espoir
© Ronde de l'espoir
© Ronde de l'espoir
© Ronde de l'espoir
© Ronde de l'espoir
© La Ronde de l'Espoir
1/10 - © Ronde de l'espoir
2/10 - © Ronde de l'espoir
3/10 - © Ronde de l'espoir
4/10 - © Ronde de l'espoir
5/10 - © Ronde de l'espoir
6/10 - © Ronde de l'espoir
7/10 - © Ronde de l'espoir
8/10 - © Ronde de l'espoir
9/10 - © Ronde de l'espoir
10/10 - © La Ronde de l'Espoir

Depuis 1991, la Ronde de l’Espoir collecte des fonds pour la recherche contre le cancer, soutient les familles, redonne de l’espoir et promeut le sport santé. 40.000 euros avaient été collectés en 2024 (soit plus de 350.000 euros reversés à la Ligue contre le cancer en huit ans de course).

Au total, plus de 100 communes seront traversées et 30 arrêts seront effectués en mairie avec réception, rencontre du public et remise de chèque.

La Ronde de l’espoir, c’est :

  • 55 adhérents
  • 35 cyclistes
  • 8 motards
  • 10 bénévoles ‘’logistique’’
  • une caravane de 4 véhicules
  • + de 500 sympathisants

Les détails du parcours

© Ronde de l'espoir

Comment soutenir l’association ?

Il est possible de soutenir la Ronde l’Espoir en souscrivant une carte de sympathisant (à partir de 10 euros) ou en :

  • Faisant un donc à l’ordre de La Ronde de l’Espoir, 34 av. Fontaine Argent 25000 Besançon
  • Il conviendra d’indiquer votre nom, prénom et e-mail et adresse postale.

Allez + loin

ronde de l'espoir

Publié le 2 septembre à 16h32 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Besançon
Santé

Des objectifs réalisables pour réussir sa rentrée avec Valentine Caput

Qui dit rentrée, dit parfois nouvelle motivation et donc nouvelles résolutions. Notre diététicienne, Valentine Caput, nous donne quelques conseils pour se fixer des objectifs raisonnables pour nous permettre de tenir les objectifs de la rentrée... tout au long de l'année ! 

bonne résolution diététicienne rentrée 2025 valentine caput
Publié le 1 septembre à 11h37 par VALENTINE CAPUT • Membre
Montbéliard
Education Santé

Une nouvelle filière de manipulateur en radiologie médicale dès la rentrée à l’IFMS de Montbéliard

À compter du 2 septembre 2025, une nouvelle filière de manipulateur en électroradiologie médicale (DEME) ouvre au sein de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) de Montbéliard et accueillera 20 étudiants issus de Parcoursup, apprend-on dans un communiqué de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

études hôpital Nord Franche-Comté IFMS université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 29 aout à 10h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé

Finances, activité en hausse et fusion, le CHU de Besançon passe en revue l’année écoulée

Le directeur général du CHU de Besançon Thierry Gamond-Rius et le professeur Samuel Limat, président de la commission médicale d’établissement, ont tiré le bilan de l’année écoulée et évoqué les projets en cours lors d’une conférence de presse mercredi 27 août 2025 à Besançon.

chu de besançon fusion gériatrie soins thierry gamond-rius
Publié le 28 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé

À Besançon, une grande collecte de sang ce vendredi à la Rodia

Pour la 2e année consécutive, une collecte de sang est organisée par l’Etablissement français du sang à la Rodia de Besançon le vendredi 29 août 2025 de 14h00 à 18h00. Le président de l’EFS, Frédéric Pacoud, en déplacement dans la région sera présent en début d’après-midi pour échanger avec les équipes de l’EFS, les bénévoles et les donneurs.

collecte don du sang
Publié le 25 aout à 16h55 par Hélène L.
Besançon
Santé

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

PUBLI-INFO • Essayer et choisir ses lunettes à domicile n'est pas un luxe : Pauline Jeannin, Opticienne Mobile, rend ce sercice accessible à tous. Sur rendez-vous, elle se déplace chez vous, ou un proche, en EHPAD, en maison de retraite, sur votre lieu de travail, avec tout son matériel professionnel et ses 150 modèles de monture, pour femme, homme et enfant.

lunettes opticien opticienne optique
Publié le 25 aout à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Santé

Les conseils d’Anne Sallé – Et après l’été ? Continuer à être soi, tout simplement

Cet été, notre coach bien-être Anne Sallé vous a proposé toute une série de conseils "no stress" pour profiter des bienfaits des vacances. Mais voilà que celles-ci se terminent et que la rentrée approche. Pas de panique, voici ses conseils pour conserver encore un peu cette belle énergie accummulée au cours de l'été. 

anne sallé bien-être confiance en soi être soi zen
Publié le 24 aout à 11h36 par Anne Sallé • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Jeunesse Santé

Santé sexuelle des jeunes : des chiffres “alarmants” en Bourgogne-Franche-Comté

Alors le programme gouvernemental EVARS (éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité) s'apprête à être renforcé au mois de septembre 2025, les indicateurs de santé sexuelle des jeunes en Bourgogne-Franche-Comté sont jugés préoccupants, révélant une baisse de la vigilance générale.

EVARS prévention santé sexuelle vih
Publié le 24 aout à 08h28 par Salomé F. • Membre
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Sondage – Seriez-vous prêt à consommer des médicaments recyclés ?

C’est l’une des dernières proposition de la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin, recycler les médicaments rapportés en pharmacie afin de limiter le gaspillage des médicaments estimé à 1,5 milliard d’euros par an. Les médicaments seraient alors, après analyses, remis dans le marché. Mais, en tant que consommateur, seriez-vous prêt à prendre des médicaments recyclés ? C’est notre sondage de la semaine !

médicament ministre de la santé recyclage sondage
Publié le 23 aout à 11h05 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Santé Société

Mobilisation des pharmaciens : quel impact pour les gardes ?

Depuis le 1er juillet 2025, les pharmacies de garde sont en grève, appelées par l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine à protester contre la remise en cause des remises commerciales sur les médicaments génériques. Des pharmaciens de Besançon nous ont partagé leur point de vue sur ce mouvement de contestation.

grève mobilisation pharmacies Union des syndicats des pharmaciens d'officine
Publié le 17 aout à 08h21 par Salomé F. • Membre

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Carte Avantages Jeunes 2025-2026 : 4.000 bons plans accessibles en Bourgogne-Franche-Comté
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché

Sondage

 20.99
couvert
le 02/09 à 15h00
Vent
3.95 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
57 %
 