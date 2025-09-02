Ronde de l'Espoir : 347 km à vélo contre le cancer dans le Doubs

Depuis 1991, la Ronde de l’Espoir collecte des fonds pour la recherche contre le cancer, soutient les familles, redonne de l’espoir et promeut le sport santé. 40.000 euros avaient été collectés en 2024 (soit plus de 350.000 euros reversés à la Ligue contre le cancer en huit ans de course).
Au total, plus de 100 communes seront traversées et 30 arrêts seront effectués en mairie avec réception, rencontre du public et remise de chèque.
La Ronde de l’espoir, c’est :
- 55 adhérents
- 35 cyclistes
- 8 motards
- 10 bénévoles ‘’logistique’’
- une caravane de 4 véhicules
- + de 500 sympathisants
Les détails du parcours
Comment soutenir l’association ?
Il est possible de soutenir la Ronde l’Espoir en souscrivant une carte de sympathisant (à partir de 10 euros) ou en :
- Faisant un donc à l’ordre de La Ronde de l’Espoir, 34 av. Fontaine Argent 25000 Besançon
- Il conviendra d’indiquer votre nom, prénom et e-mail et adresse postale.