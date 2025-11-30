Shopping de Noël : le sac kraft “Joyeuses Fêtes” des Biscuits Mistral

Craquez pour ce joli sac kraft aux reflets dorés et aux allures de fêtes de fin d’année... Souhaitez leur de Joyeuses fêtes avec des gâteaux gourmands qui réconfortent. Cet assortiment de madeleines est un clin d’oeil aux traditions, un cadeau à offrir, une attention gourmande qui se glisse facilement sous le sapin, dans un panier garni ou au creux d’une main.