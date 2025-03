Un homme activement recherché retrouvé à Besançon

"C’est un signal fort (…) la justice a la mémoire longue", a souligné Etienne Manteaux, le procureur de Besançon devant la presse ce mercredi. Condamné à sept ans de prison assortis d’un mandat d’arrêt pour ne s’être pas présenté à l’audience, Reda Hakkar a finalement été interpellé jeudi dernier et a été incarcéré dans la foulée.

"L’information judiciaire était sur le point de se terminer", précise le procureur qui rappelle que les faits pour lesquels il a été condamné remontent à 2015 et 2016. L’instruction a été longue suite à des recours multiples d’où la longueur du délai de jugement et du procès. Il avait toutefois été interpellé en février 2023 au domicile de sa compagne avec plusieurs kilos de résine de cannabis ainsi qu’une arme de poing et des voitures volées. Le dossier est donc renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le juge d’instruction devrait statuer rapidement.

Son frère, Walid Hakaar, est également recherché dans ce même dossier.

La commissaire Déborah Boucher a, quant à elle, salué le travail effectué par division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) et la brigade de recherche et d’intervention (BRI).