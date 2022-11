We are select, nouveau magasin de prêt-porter à Besançon

We are select, nouveau concept mode du groupe français Sport 2000 s’est implanté fin septembre rue René Char dans la zone commerciale de Châteaufarine à Besançon. C’est la deuxième enseigne de ce type qui ouvre en Franche-Comté.

C’est dans les anciens locaux du magasin Tati, puis de l’enseigne KLO, qui a occupé les lieux pendant à peine plus d’un an et demi, que le magasin de prêt-à-porter "premium", We are select, a ouvert ses portes fin septembre. L’entreprise emploie actuellement sept personnes dont le directeur du magasin Philippe Lombard.

Une multitude de marques réunies dans un même lieu

Pour le gérant, le concept du magasin est "exclusif à Besançon puisqu’il s’agit de rassembler dans un même endroit un multitude de marques dans un même espace". On retrouve ainsi des marques de prêt-à-porter et d'accessoires pour homme et femme telles que Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein, Guess, Levis etc.

Avec ses 1.100 mètres carré, le magasin "offre un certain confort d’achat avec l’agencement de larges allées. Cela permet également de théâtraliser les rayons", nous explique le directeur. Ainsi, moto, solex et éléments de décoration industrielle côtoient les paires de jeans et autres t-shirts, le tout dans une ambiance mode et streetwear.

Priorité à l'accueil client

Parti à Dijon pour raisons professionnelles, Philippe Lombard n’a toutefois pas hésité quand l’occasion s’est présentée à lui de tenir cette nouvelle enseigne. Le Bisontin se dit ravi de son retour dans la capitale comtoise où "la clientèle bisontine est beaucoup plus conviviale et agréable qu’à Dijon. Dans notre magasin, notre priorité est l’accueil client, c'est quelque chose que les gens remarquent et apprécient".

Malgré son aspect "premium" l’enseigne propose des pièces pour tous les budgets notamment grâce aux marques Teddy Smith ou Benson & Cherry. La marque bisontine Delahaye est également présente dans les rayons du magasin.

Infos pratiques

3 rue André Chénier, 25000 Besançon

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h

09 71 11 21 90

We are select est également ouvert à Montmorot.