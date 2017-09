Des conseillères départementales élues sénatrices en Franche-Comté

Elles succèdent aux sénateurs LR sortants Gérard Bailly et Gilbert Barbier, président du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) au Sénat, qui ne se représentaient pas. Ils avaient été élus en 2001, puis réélus en 2011. Avec l'élection de Sylvie Vermeillet (65,98%), 50 ans, et Marie-Christine Chauvin (53,32%), 62 ans, les deux sièges de sénateurs du Jura restent au centre droit.

Loin derrière, les candidats LREM et PS n'ont enregistré qu'environ 20% des suffrages

Les deux vice-présidentes de la majorité de droite du conseil départemental jurassien avaient demandé l'investiture Les Républicains, mais elles n'avaient pas été désignées. Mme Vermeillet avait finalement été investie par l'UDI, alors que Mme Chauvin s'était présentée sous l'étiquette DVD.

À l'issue du premier tour des sénatoriales dimanche, Sylvie Vermeillet, ancienne présidente de l'Association des maires du Jura pendant neuf ans, est arrivée largement en tête, manquant d'être élue à quelques voix près.

Marie-Christine Chauvin est arrivée deuxième, talonnée par un autre candidat DVD et un candidat LR. Ces derniers se sont retirés au deuxième tour pour laisser le champ libre aux deux conseillères départementales.

(Source : AFP)