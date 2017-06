Kévin Meillet, candidat du parti animaliste sur la 1re circonscription du Doubs

Carte d'identité de Kévin Meillet Nom : Meillet

Prénom : Kevin

Situation personnelle : Célibataire

Date de naissance : 22 mai 1989 (28 ans)

Profession : Vendeur en parc de loisirs

Mandats : aucun

Étiquette politique : Parti animaliste

Suppléant : Jérome Vanderhaeghe, 32 ans, Etudiant.

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Kévin Meillet : Je me présente pour la première fois à la députation, car j'ai l'intime conviction de pouvoir faire émerger un sujet qui m'est essentiel sur le terrain politique : la cause animale.

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous particulièrement défendre et porter à l'Assemblée ?

Kévin Meillet : Au niveau national, les sujets sont nombreux et les avancées possibles importantes ! On peut citer comme mesures phares : la création d'un ministère de la protection animale (indépendant du ministère de l'Agriculture), l'adossement à la constitution d'une charte de la protection animale reconnaissant le caractère d'être sensible des animaux ou encore l'obligation de l'identification, de la vaccination et de la traçabilité de nos animaux de compagnie avec une incitation à la stérilisation via des crédits d'impôt.

Au niveau local, on peut citer la problématique des chats errants à Besançon qui auraient besoin d'un programme de stérilisation et de suivi vétérinaire. Tâche actuellement assumée par le tissu associatif qui aurait besoin d'un soutien de l'état !

On peut évoquer également la difficulté de la SPA à trouver et financer de nouveaux locaux, alors que leur activité ne cesse d’augmenter. Autant de problèmes qui pourraient avoir des solutions par l'intermédiaire de lois votées à l'Assemblée nationale !

Pourquoi voter pour vous ?

Kévin Meillet : Je reformulerais en "Pourquoi voter pour le Parti animaliste ?". Je suis le représentant pour la 1re circonscription du Doubs, et le vote pour le Parti animaliste est un vote pour les animaux, plutôt qu'un vote pour une personne spécifique. Les 147 candidats investis sous cette étiquette se présentent pour faire émerger la cause animale sur la scène politique, et c'est ce sujet que nous souhaitons mettre sous la lumière plutôt qu'un candidat en particulier. Voter pour le parti animaliste, c'est voter pour donner une voix aux animaux, peu importe son bord politique. C'est un vote sans ambiguïté, clair et utile !