L’association Julienne Javel recrute neuf bénévoles inscrits au service civique pour l'action Civigaz

La mission d’ambassadeur/drice CIVIGAZ s’effectue en binôme en visites à domicile (75% du temps) et également en équipe sous forme d’ateliers de sensibilisation auprès des habitants.



Plus précisément, votre mission auprès des habitants sera de :

• Donner des conseils pratiques (écogestes) pour faire baisser ses factures d'énergie ; • Sensibiliser aux bons gestes pour utiliser le gaz en toute sécurité dans son logement ; • Informer sur les équipements économes et les dispositifs d’aide à la rénovation thermique ; • Ecouter et observer pour identifier les personnes en situation de précarité énergétique ainsi que les situations dangereuses dans les logements ; • Répondre aux besoins identifiés en orientant vers les services locaux adaptés. Aucune expertise sur le sujet n’est requise. Une formation de trois semaines est prévue et obligatoire pour tous les volontaires CIVIGAZ.



En plus de votre mission, vous serez accompagné.e.s un jour par semaine, en fonction de vos besoins, par des professionnels de l’Emploi, de l’Insertion et du Développement Personnel pour construire vos projets personnels et professionnels. L'association Javel pourra vous proposer des ateliers de formation, des immersions en entreprise, un coaching à la recherche d’emploi, etc. Vous aurez aussi l’opportunité de vous investir dans d’autres projets associatifs, de participer à des débats sur des sujets sociétaux, de découvrir les institutions françaises, et de passer votre diplôme de formation aux premiers secours.