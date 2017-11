La mère d'Alexia Daval appelle à une marche silencieuse dimanche à Gray

"Une marche sera organisée dimanche à onze heures. Ce sera une marche silencieuse autour des deux ponts de Gray", a-t-elle précisé dans une brève déclaration à la presse.

"Nous ne souhaitons ni banderole, ni message, ni revendication. Chaque participant est invité, s'il le souhaite, à amener une rose qu'il pourra déposer devant notre commerce en fin de marche", a-t-elle ajouté. Mme Fouillot était entourée de son mari, de sa fille et de l'époux d'Alexia. Plusieurs autres membres de la famille étaient également présents.

Des rassemblements sont organisés dans d'autres villes samedi via les réseaux sociaux. À Paris, un appel a été lancé sur Facebook pour "un jogging en hommage à Alexia et à toutes les femmes victimes d'agression" à 10h30 place de la Bastille. Il comptait plus de 200 inscrits jeudi soir, a constaté l'AFP.

Alexia Daval, 29 ans, employée de banque, a disparu samedi pendant son footing peu après avoir quitté son domicile. Son mari a alerté les gendarmes en fin de matinée. Son corps a été retrouvé lundi, calciné, dissimulé sous des branchages dans un petit fossé du bois de Velet-Esmoulin, à plusieurs kilomètres du parcours que la jeune femme empruntait pour courir.

Le corps a été identifié mercredi et une autopsie a été pratiquée jeudi à l'institut médico-légal de Besançon pour connaitre les causes du décès. Elle était toujours en cours en fin d'après-midi, a appris l'AFP de source proche

de l'enquête. "Aucune communication ne sera faite sur ses résultats afin de préserver le travail des enquêteurs", a averti mercredi le procureur de Vesoul Emmanuel Dupic.

L'enquête pour arrêter le ou les auteurs du meurtre "pourrait être longue", a-t-il souligné.

(Source AFP)