Pascal Routhier, candidat DVD sur la première circonscription du Doubs

Carte d'identité de Pascal Routhier Nom : Routhier

Prénom :Pascal

Situation personnelle : marié, 1 enfant

Date de naissance : 2 Juillet 1961 (56 ans)

Profession : Chef d'entreprise "Cabinet d'expert en Bâtiment"

Mandats (précédents et actuels) : Maire de Saint-Vit - Conseiller communautaire du Grand Besançon - Président de la Communauté de Communes du Val Saint-Vitois de 2002 à 2016.

Étiquette politique : DVD

Suppléant : Sophie PESEUX - 48 Ans - Enseignante à l'université de Franche-Comté.

Quelles sont vos motivations pour vous présenter aux législatives ?

Pascal Routhier : Après 16 années en tant qu'élu local, je souhaite participer à l'élaboration des lois en m'appuyant sur mon expérience politique et sur mes connaissances d'entrepreneur.

Il est important que des candidats expérimentés de terrain apportent une vision réaliste des territoires et proposent des axes d'amélioration face aux contraintes du développement local auxquelles sont confrontés tous les bénévoles d'association, les élus, les enseignants ou encore les chefs d'entreprises, les hommes et les femmes qui s'engagent pour leurs territoires.

Un député doit être le trait d'union entre les besoins des habitants de sa circonscription et les projets de loi pour y répondre. Je veux être l'élu qui défend son territoire, qui portera et qui facilitera les grands comme les petits projets pour permettre leurs concrétisations.

Quels dossiers locaux et nationaux souhaitez-vous particulièrement défendre et porter à l'Assemblée ?

Pascal Routhier : Avec 6 millions de chômeurs et 9 millions de travailleurs pauvres, ma priorité numéro un sera d'oxygéner notre économie parfois trop administrée pour développer l'activité et créer des emplois.

Plus de la moitié des pays de l'Union européenne ont aujourd'hui un taux de chômage inférieur à 8%. Il n'y a pas de fatalité au chômage de masse. Prenons les formules qui fonctionnement chez nos partenaires européens.

Ma deuxième priorité portera sur la sécurité.

Je suis convaincu qu'il faut donner davantage de moyens à nos forces de l'ordre et à notre justice. Protéger les Français est un objectif majeur. Pour ce faire, il faut améliorer la coordination entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Enfin, je m'attèlerai à défendre un développement harmonieux entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Maire de Saint-Vit, je mesure les difficultés des petites villes.

Je ne veux pas d'une France coupée en deux entre des territoires urbains qui concentrent les richesses et les services et des territoires ruraux qui deviendraient des cités dortoirs perdant des services publics.

Pourquoi voter pour vous ?

Pascal Routhier : En mettant mon bulletin dans l'urne le 11 juin prochain, vous aurez la garantie d'avoir un député utile, qui ne s'inscrit ni dans une opposition stérile ni dans un soutien inconditionnel à la majorité présidentielle.

Je voterai par exemple contre la hausse de la CSG mais pour la baisse des cotisations salariales pour donner du pouvoir d'achat aux salariés.

Je préfère l'approche constructive et exigeante pour mon pays plutôt que l'adoption de réflexes partisans pour défendre des intérêts purement politiciens.

Il n'est pas question, les 11 et 18 juin prochains, de jouer le match retour de la présidentielle ni de jouer le match retour des élections législatives de 2012.

Il s'agit plutôt d'élire un député proche, expérimenté et constructif. Je crois vraiment répondre à ces trois qualités. Chacun a pu apprécier mon action comme maire de Saint-Vit depuis 16 ans. Je poursuivrai ainsi à l'échelle de la circonscription si vous me faites confiance.

