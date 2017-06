SOS Loue et rivières comtoises s'inquiète de l'épandage de désherbant dans les champs

"Ça suffit !" lance Loue et rivières comtoises qui dénonce des belles paroles et des engagements non tenus des décideurs. En raison d'"attaques" aux défoliants en bordure de rivière. Selon le collectif, les traitements de pré herbagé sont de plus en plus fréquents. Elle envoie pour preuve une photo datant du 8 mai d'une parcelle de plus d'un hectare entre Echay et Myon avec la Lison qui coule en arrière-plan et explique que l'agriculteur s'était engagé à des pratiques respectueuses de l'environnement. "La société paye donc deux fois : les subventions pour ne pas polluer et ensuite les conséquences de la pollution sur la santé humaine et sur les rivières".

Selon SOS LRC, ce cas ne serait pas isolé. "Cette même photo peut être faite partout en Franche-Comté, toute l’année. Nous en recevons régulièrement. Le problème c’est qu’on est en pleine zone Natura 200 où ces pratiques sont interdites".