Trois hommes interpellés pour le vol de 103 cartes bancaires à des personnes âgées en France

L'enquête a débuté en septembre 2017 en Haute-Saône, où deux vols de cartes bancaires ont été signalés à des distributeurs de billets, a indiqué le procureur de la République à Vesoul, Emmanuel Dupic. Dans les deux cas, les malfaiteurs ont utilisé la "technique du Marseillais": ils se rapprochent d'une personne qui retire de l'argent - pour apercevoir son code -, puis attirent son attention en lui disant qu'elle oublie un billet et profitent de cet instant pour lui voler sa carte bancaire, qu'ils utilisent ensuite pour des retraits ou des paris sportifs, a expliqué le magistrat.

Les enquêteurs de la gendarmerie de Haute-Saône et de la brigade de recherches de Lure, qui ont utilisé le logiciel d'analyses criminelles Anacrim, ont relevé 103 vols similaires, perpétrés dans toutes les régions de France, excepté en Languedoc-Roussillon et en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Les victimes étaient toutes des personnes âgées et à chaque fois, le même mode opératoire a été utilisé. Le montant total dérobé aux victimes s'élève à 150.000 euros.

Trois individus, âgés de 23 à 27 ans, ont été identifiés grâce aux systèmes de vidéosurveillance des distributeurs. Les suspects, déjà condamnés à plusieurs reprises, ont été interpellés à leur domicile à Marseille. Quelque 180 kg de résine de cannabis, d'une valeur marchande estimée à 2 millions d'euros, et 6.890 euros en numéraire ont été saisis au domicile du plus jeune.

Deux des suspects ont été mis en examen vendredi à Vesoul pour "escroquerie, vol en réunion et association de malfaiteurs" et placés en détention provisoire, a précisé le procureur. Le troisième complice a été mis en examen pour "trafic de stupéfiants" et écroué à Marseille. Il sera ultérieurement mis en examen pour les faits d'escroquerie, a-t-il précisé.