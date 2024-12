Artefact, ou le contraire d’un espace de co-working au centre-ville de Besançon

Depuis vendredi 13 décembre 2024, un nouveau lieu a ouvert en plein centre-ville de Besançon dédié à des professionnels et des entreprises : Artefact. Pour des temps de travail, de pause et de réception, cette nouvelle place n’est pas un espace de co-working, mais plutôt le contraire… Explications.

À l’initiative de cette ouverture : Pierre Franck, un Bisontin de 44 ans qui avait quitté le pays pendant plusieurs années et qui a décidé en 2017 de revenir dans sa ville natale avec sa femme, jurassienne, et ses trois enfants. Pendant les épisodes de confinement à cause de la Covid-19, ce courtier d’assurance a voulu se diversifier en se remettant à l’art d’une part, et en cherchant un lieu particulier qui permette de sortir du quotidien et où la créativité pourrait se libérer, d'autre part. Et cet endroit, il l’a trouvé dans une cour intérieur située ”dans la rue la plus animée de la ville, la rue Bersot, mais dans un calme total”, précise Pierre Franck.

En octobre dernier, il rencontre Leslie Cury, gérante de Square et décoratrice d’intérieur, et lui propose de travailler avec lui notamment pour relooker entièrement l’espace afin de lui donner une identité et pour le louer. ”Artefact est un lieu qui permet de sortir du quotidien, de stimuler la créativité, de développer l’esprit collaboratif”, souligne Pierre Franck. Ici, les locataires ne travaillent pas dans des bureaux séparés ni même dans un open space, mais ensemble, autour de la table, dans une atmosphère et des couleurs qui changent des habitudes et du cadre classique de la plupart des entreprises.

Une journée type à l’Artefact

Artefact est ouvert à tous les professionnels qui le souhaitent, quelle que soit leur activité, cherchant à se réunir le temps d’une journée ou plus si affinité. Une journée ”type” démarre avec un ”accueil petit-déjeuner” pour le nombre de personnes attendues, puis une matinée de réunion dans la salle où se trouve la grande table en plastique recyclé design et le grand écran display interactif à disposition, un déjeuner grâce à une livraison d’un traiteur du coin, un après-midi en salle de réunion ou des activités détente, pour terminer par un after-work ou une soirée de présentation avec à la carte : DJ set, mini-concert de musiciens du cru, dégustation de vin ou autre, apéritif dinatoire, etc.

”Quand on loue ici, c’est totalement exclusif, ici tu es chez toi”, précise Pierre Franck, ”on ne fait que du sur mesure”, ajoute Leslie Cury, qui souhaite par ailleurs ”remettre en route” la partie évènementielle de Square dans les locaux d’Artefact pouvant accueillir entre 50 et 300 personnes.

Infos +

Les oeuvres d’art sur les murs d’Artefact sont signées Pierre Franck et sont en vente. En parallèle de ses activités de courtier d’assurance, il développe son côté artiste avec des photomontages porteurs de messages avec ”Ashton & co” qu’il vend à des entreprises sur commande partout dans le monde (Singapour, Dublin, New York, Toronto, Londres).

Infos pratiques