Budget participatif : les Bisontin(e)s peuvent proposer leurs idées…

Tous les Bisontins âgés de 16 ans et plus, les lycéens, étudiants et apprentis des établissements scolaires bisontins, les contribuables locaux (artisans, commerçants...) ainsi que les associations de Besançon peuvent participer. "Les esprits créatifs et soucieux des besoins identifiés pour la ville de Besançon sont attendus", indique la Ville de Besançon.

Pour proposer un projet, il suffit de remplir et déposer le formulaire ci-joint :

Dans un accueil de la Mairie ou dans une Maison de quartier

A la Poste à l’adresse suivante

Mairie de Besançon, Service Démocratie participative - 2 rue Mégevand – 25034 Besançon Cedex

Mairie de Besançon, Service Démocratie participative - 2 rue Mégevand – 25034 Besançon Cedex Sur internet : atelierscitoyens.besancon.fr rubrique « budget participatif saisons 3 »

Tous les projets reçus seront soumis à l’analyse des services municipaux à partir du 17 décembre 2024. Les personnes ayant déposé un projet seront informées des suites données. Les projets qui répondent aux critères seront proposés au vote des Bisontins à partir du 21 mai 2025.

La Ville de Besançon réalisera les projets les plus votés, dans la limite de l’enveloppe financière dédiée, soit 250 000 euros.

Infos +

Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir de l’aide afin de déposer un projet, le service Démocratie participative de la Ville de Besançon est joignable par mail à budgetparticipatif@besancon.fr et par téléphone au 07 84 10 74 96.