Budget serré : 1 million de livres pour enfant à 1€ ce samedi 4 mars chez Cultura

Sur son site internet, l’enseigne explique que l’objectif d’une telle opération est "de faire vivre et aimer la culture mais également de donner accès à la lecture au plus grand nombre, quel que soit leur budget" et leur âge !

Avec cette journée unique qui propose la vente de livres jeunesse à 1€ seulement, le magasin veut ainsi permettre à de nombreux enfants de bénéficier de livres, même pour ceux qui en sont habituellement empêchés pour des raisons budgétaires.

L’action est à retrouver dans les 104 points de vente Cultura en France métropolitaine, sur toute la journée du samedi 4 mars uniquement.