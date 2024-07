Christophe Grudler au lancement d’Ariane 6 : ”Ce succès va permettre à l’Europe de retrouver son accès autonome à l’espace”

Ariane 6 a décollé et a réussi son vol inaugural avec brio. ”Tout cela est le fruit d’années de dur travail par les nombreuses équipes d’ArianeGroup, de l’Agence spatiale européenne, du Centre national d’études spatiales, et de très nombreux autres entreprises et acteurs”, rappelle le député européen. ”Oui, nous l’attendions depuis longtemps. Et ce succès va permettre à l’Europe de retrouver son accès autonome à l’espace, depuis la fin d’Ariane 5 l’an dernier”, selon lui.

Après 27 ans de bons et loyaux services, Ariane 5 devait être remplacée pour une fusée plus moderne, plus modulable et moins chère. Pour Christophe Grudler, ”ce succès doit ouvrir une nouvelle ère, où l’Europe doit mieux défendre son industrie spatiale européenne. Avec Ariane 6 qui est opérationnelle, et demain le retour de Vega, j’appelle les agences et entreprises européennes à systématiser la préférence européenne.”

Cela signifie une fusée européenne, pour lancer un satellite européen. ”Si nous n’appliquons pas ce principe, alors des emplois disparaîtront en Europe. Ça serait aussi moins d’indépendance pour notre continent, car nous dépendrions d’autres puissances pour aller dans l’espace”, souligne le député. Et d’ajouter : ”à cet égard, j’appelle immédiatement l’agence européenne EUMETSAT à revenir sur sa décision de lancer sur SpaceX, et de choisir Ariane 6 comme prévu initialement, qui est le choix de la raison. Je suis certain que ce lancement réussi en appellera de nombreux autres.”