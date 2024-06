Eric Ciotti exclu des LR, Annie Genevard reprend la co-gouvernance

La secrétaire générale Les Républicains et députée du Doubs a tenu une courte conférence de presse aux côtés Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes ce mercredi 12 juin 2024 après avoir convoqué un bureau politique exceptionnel suite à l’annonce d’ Eric Ciotti d’un accord avec le Rassemblement national en vue des élections législatives.

Comme de nombreux élus du parti Les Républicains, il n’est pas question pour Annie Genevard de suivre la décision d’Eric Ciotti. Pour rappel, ce mardi, il a annoncé que la droite avait "besoin d’une alliance" pour les législatives du 30 juin avec le Rassemblement national.

Une décision qui a fait bondir nombre de partisans LR. Ce mercredi, Annie Genevard a annoncé devant la presse l’exclusion d’Eric Ciotti.

"Les Républicains présenteront des candidats aux Français dans la clarté et l’indépendance (…) L’Assemblée nationale aura besoin d’un pôle de stabilité. Nous sommes convaincus que notre pays contient en lui-même toutes les forces de son sursaut. Menant des négociations secrètes sans concertation avec notre famille politique et ses militants, Eric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par Les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains", a indiqué Annie Genevard.

La gouvernance du parti sera assurée par la secrétaire générale Les Républicains et François Xavier-Bellamy.