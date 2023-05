François Braun à Besançon : "les biomédicaments révolutionnent la médecine"

Présent ce jeudi 11 mai à Besançon, le ministre de la Santé et de la Prévention François Braun a visité deux entreprises basées à Temis spécialisées dans les biomédicaments, une "excellence française" dans laquelle l'État investit massivement.

À la différence des médicaments classiques fabriqués chimiquement, les biomédicaments sont produits à partir du vivant comme des cellules (originaires du monde animal ou végétal) ou des bactéries.

Au travers du programme France 2030, l’État a mis en place une stratégie d'accélération "Biothérapies et bio-production de thérapies innovantes" pour faire de la France le leader européen des médicaments innovants en accélérant le développement industriel et les technologies de rupture. C’est dans ce cadre que le ministre François Braun a effectué sa visite à Besançon en compagnie de la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay et de la maire de Besançon Anne Vignot.

"Inventer les médicaments de demain en associant chercheurs, étudiants et entreprises de pointe, c’est l’ADN de Bio Innovation et RD-Biotech à Besançon" a tweeté le ministre après sa visite. "Les biomédicaments révolutionnent la médecine, et l’État investit massivement dans cette excellence française avec le programme France 2030" a-t-il ajouté.

Besançon, un centre stratégique des biothérapies

Suite à cette visite, la Région Bourgogne Franche-Comté a rappelé dans un communiqué que l’enjeu pour Besançon est de "revendiquer une place au sein de cette stratégie nationale, en défendant le développement d’une nouvelle brique allant de la recherche à la production de médicaments innovants (MTI)".

Aux côtés de l’EFS Bourgogne-Franche-Comté, de l’Université de Franche-Comté et du CHU de Besançon, Anne Vignot et Marie-Guite Dufay ont notamment attiré l’attention du ministre sur la nécessité pour les pouvoirs publics d’accompagner le développement et l’ambition du site de Besançon de devenir un centre stratégique des biothérapies en France.

La visite du ministre a en ce sens, permis de confirmer "le positionnement national de Besançon sur les thérapies innovantes" d’après la Région Bourgogne-Franche-Comté.