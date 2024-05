La Convergence des services publics lance une pétition contre les inégalités de santé

La Convergence nationale des services publics lance la pétition ''En finir avec tous les restes à charge'' face aux récentes réformes de la sécurité sociale. Une proposition soutenue et relayée par la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité et le Comité de vigilance 70.

''Hâlte aux inégalités de santé''

Pour la Convergence nationale, les inégalités socio-économiques de santé perdurent et ont un impact direct sur l'espérance de vie des citoyens : ''à partir de 35 ans, les hommes cadres vivent en moyenne six ans de plus que les ouvriers, et cet écart est de trois ans chez les femmes ! Si cela est dû majoritairement aux déterminants de santé, aux conditions de vie et de travail, les difficultés d’accès aux soins renforcent ces inégalités !''

Le recul de la sécurité sociale

''Dépassements d’honoraires, franchises médicales qui viennent de doubler, augmentation des cotisations des complémentaires santé, médicaments déremboursés, coût de la prise en charge de l’autonomie, frais de déplacement liés aux déserts médicaux,... les restes à charge officiels et invisibles explosent : les malades ne sont pas des coupables à pénaliser.'' L'association dénonce la remise en cause, par le gouvernement, du principe fondamental de l'Assurance maladie.

Les demandes du collectif

l’interdiction de tout dépassement d’honoraires.

la suppression des franchises médicales

l’amélioration de la prise en charge des ALD (Affections longue durée)

la suppression des jours de carence des arrêts de travail

la réouverture des accueils physiques des différentes branches de la Sécurité sociale

l’ouverture en nombre sur tout le territoire de centres de santé publics à but non lucratif.

