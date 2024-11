La ligne des Horlogers inaugurée à Besançon : “Un investissement colossal à la hauteur des enjeux écologiques”

Après sa remise en service le 31 octobre 2024, la ligne des Horlogers modernisée a été inaugurée ce jeudi 14 novembre en gare de la Mouillère à Besançon. Un voyage inaugural a été effectué au départ de la gare de Valdahon avec de nombreux élu(e)s, et représentants de l'État et de SNCF. Un projet d’ampleur pour un montant partagé entre l’État et la Région Bourgogne Franche-Comté colossal.

Parmi les personnes présentes à cette inauguration : Anne Coste de Champeron, secrétaire générale pour les Affaires régionales - Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Anne Vignot, maire de Besançon et présidente du Grand Besançon Métropole, Sylvie Le Hir, maire de Valdahon, Benoît Vuillemin, maire de Saône, Ronan Bois, directeur régional Bourgogne-Franche-Comté SNCF Voyageurs, Sandrine Azemard, directrice régionale des gares de Bourgogne-Franche-Comté et d'Auvergne Rhône-Alpes SNCF Gares & Connexions et Maxime Chatard, directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté.

En travaux depuis le 4 mars 2024, les 22 kilomètres qui séparent Besançon de Valdahon faisant partie de la ligne des Horlogers (75 kilomètres au total jusqu’à la Chaux-de-Fond) sont complètement rénovés pour plus de confort et de sécurité.

”Cet atout touristique crée en 1884 comptait certains composants de voie datant d’il y a plus de 100 ans, il était urgent d’agir” a déclaré Maxime Chatard, directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne Franche-Comté, en soulignant le caractère ”emblématique” de cette opération avec des ”travaux difficiles et délicats” et qui s’est déroulée ”sans accident”, comme c’est le cas sur d’autres chantiers de cette ampleur.

Un programme de travaux à 53,5 millions d’euros

Une première phase de modernisation de la ligne des Horlogers, réalisée entre 2019 et 2021, avait permis le confortement et la rénovation d’ouvrages (tunnels, ponts, ouvrages en terres, tranchées, etc.), le renouvellement de 35 kilomètres de voie, la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des gares de Morteau et de Valdahon ainsi que la modernisation de la signalisation. Cette première tranche avait déjà demandé un fort engagement financier de la part de l’État, de la Région Bourgogne Franche-Comté et de SNCF Réseau à hauteur de 56,2 millions d’euros.

En 2024, les travaux de cette ligne représentent un nouvel investissement de 53,5 millions d’euros financés de nouveau par l’État, le Région et SNCF Réseau. Objectifs : pérenniser et optimiser la circulation des trains, améliorer le confort des voyageurs et rendre accessible aux personnes à mobilité réduite les quais des gares de Besançon-Mouillère et Saône.

”Profitons de ce moment parce qu’on ne sera peut-être pas en capacité de porter ce type de montant ces prochaines années dans nos budgets” a déclaré la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, en faisant allusion à la loi de finance 2025 qui pourrait réduire considérablement la marge de manoeuvre des collectivités territoriales en terme d’investissement. Et d’ajouter qu’il s’agit d’”un investissement colossal à la hauteur des enjeux écologiques et de la place que tient cette ligne dans notre coeur et celui des voyageurs”, avant de conclure son discours par ”Vive la ligne des Horlogers !”.

Sur ce vaste chantier de 22 kilomètres, porté par Céline Fieux, responsable de la maîtrise d’ouvrage et David Molaro, chef de projet, 28 entreprises y ont travaillé, 75 agents ont été mobilisés chaque jour (en moyenne), 13.600 heures d’insertion ont été réalisées et un train-usine de 450 mètres a permis de remplacer tous les composants de la voie ferrée en même temps pour un gain de temps et un respect des budgets.

Une ligne qui n’affiche pas ”complet”

Si 3.900 places sont proposées chaque jour sur la ligne des Horlogers, 2.100 sont utilisées par les usagers actuellement. SNCF Voyageurs le sait, il va falloir promouvoir davantage cette ligne. ”On a encore la capacité d’accueillir des voyageurs, on va donc essayer de développer la ligne en dehors des heures de pointes”, a indiqué Ronan Bois, directeur régional Bourgogne Franche-Comté SNCF Voyageurs.

Des nouveautés sont d’ores et déjà sur les rails, ou presque. À partir du 15 décembre 2024, SNCF Voyageurs, opérateur des trains Mobigo pour le compte de la Région Bourgogne Franche-Comté, mettra en oeuvre une offre supplémentaire permettant de mieux répondre aux besoins des voyageurs en lien avec la Suisse, selon des informations de Ronan Bois, qui n’a pas souhaité en dire plus dans l’immédiat. De plus, très prochainement, deux offres supplémentaires seront proposées le matin ”aux voyageurs réguliers de la ligne”, nous confirme-t-il.

"Le train est écologique"

La maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, Anne Vignot, tout comme la présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté et les représentants de SNCF ont rappelé le rôle écologique de prendre le train au quotidien. ”Le train répond à des questions écologiques et la question du transport est essentielle : le train est écologique”, a martelé Anne Vignot, ”et c’est un vrai confort quand on voit les chiffres de l’accidentologie sur la RN57 (qui relie Besançon à la frontière suisse - ndlr) - !”.

En 2021, 1.236 actifs du Grand Besançon faisaient le trajet Besançon-Suisse. En 2024, ce chiffre a augmenté de 6% ”d’où le rôle important de cette ligne des Horlogers”, a souligné la maire. En 2032, selon les prévisions, le flux sur ce segment devrait doubler.

Par ailleurs, 97% des travailleurs et travailleuses transfrontaliers effectuent leurs trajets quotidiens domicile-travail en voiture.