La réalité augmentée au service des enfants malades au CHU de Besançon

Tout comme la première oeuvre baptisée "Sol vif", peinte sur le parvis de l’hôpital et visible depuis les chambres, cette nouvelle oeuvre "n’a pas de visée thérapeutique" a rappelé en préambule Simon Nicolas, le coordinateur artistique de l’association Nouvelles formes qui organise le festival D’autres formes. Mais elle a pour but de "détendre le moment et faire en sorte qu’il passe le plus vite possible".

Apaiser dès la période d’attente

Réalisées par l’artiste Aurélien Jeanney, Bisontin d’origine qui réside aujourd’hui à Paris, les deux affiches installées dans la salle d’attente s’accompagnent d’une troisième, plus petite, qui explique la marche à suivre. En téléchargeant l’application Maison Tangible (gratuite et disponible sur iOS et Android), les illustrations de ces affiches s’animent alors devant nos yeux grâce à la réalité augmentée. Les couleurs très marquées et l’univers enfantin de l’artiste créent alors des narrations dans lesquelles les animaux et les éléments graphiques entrent en interaction entre eux.

Mises en place depuis le 1er avril 2024, le personnel médical confirme que les affiches participent à apaiser l’enfant dès la période d’attente et en quelque sorte à permettre une meilleure arrivée dans les soins.

Le CHU, un des principaux lieu de passage de Besançon

Après les voiturettes pour conduire les jeunes patients au bloc et les plafonds ludiques dans les boxes des urgences, le CHU de Besançon ne cesse de tenter d’améliorer la prise en charge des jeunes patients. L’établissement fait également le choix de multiplier les actions culturelles notamment via des expositions dans son hall et divers partenariats noués afin de "faire progresser la culture au sein du CHU" comme nous l’explique le directeur de la communication Jonathan Debauve dans notre vidéo. "On n’est pas un établissement culturel mais on est un des principaux lieux de passage de Besançon donc on a, nous aussi, tout intérêt à collaborer avec les vrais acteurs cultuels et ce partenariat avec le festival D’autres formes en est l’illustration parfaite" a-t-il affirmé.

Satisfait d’avoir pu renouveler ce partenariat avec le CHU, Simon Nicolas a rappelé que le souhait de son association était avant tout de réussir à "amener la technologie au service du public le temps d’une petite évasion, d’une petite détente". Le procédé utilisé pour les affiches devraient d’ailleurs bientôt être décliné et proposé à tous les Bisontins à l’occasion de l’anniversaire des 10 ans du tramway bisontin.