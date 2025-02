La vitamine C, une star aux multiples talents avec Valentine Caput

L'OEIL DE LA DIET' • Avec l'hiver et ses virus omniprésents, notre système immunitaire aurait bien besoin d'un petit coup de pouce. Coup de projecteur sur un allié précieux de notre santé, la vitamine C, avec notre diététicienne bisontine Valentine Caput.

Qui dit vitamine C pense souvent système immunitaire. Et c'est vrai. Mais pas que ! On ne cesse de découvrir ses bienfaits et ce, dans différents domaines.

Essentielle à la santé humaine, soluble dans l'eau, on la trouve dans de nombreux aliments : agrumes dont citron et kiwi, cassis, myrtille, chou et épinards ... et elle est impliquée dans des fonctions essentielles comme :

Le système immunitaire en favorisant la production et le fonctionnement des cellules, telles les lymphocytes T et les phagocytes : "l'armée protectrice" de notre organisme ! Des études ont bien montré qu'elle pouvait réduire la durée et la gravité du rhume et de la grippe

Existe t-il des contre-indications ?

Pris en complément et s'il y a surdosage, au delà de 1000 mg, vous pourriez ressentir quelques troubles gastro-intestinaux et nausées. Si vous souffrez de calculs rénaux ou de surcharge en fer, passez votre chemin !

Par ailleurs, elle peut interagir négativement avec certains traitements médicamenteux notamment les anticancéreux : conseil sera pris auprès d'un professionnel de santé pour plus de sécurité.

Valentine Caput, diététicienne nutritionniste