Législatives 2022 : comment a-t-on voté à Besançon ?

Anne Vignot : "Besançon continue à porter une orientation sociale et écologiste"

"Je suis très fière de cette ville qui a une attache à la gauche et à l'écologie et qui continue à porter une orientation sociale et qui repense la société" s'est félicitée la maire de Besançon tout en s'inquiétant de la forte abstention. "On va mettre toute notre énergie pour gagner (...) face aux différentes crises que nous traversons, nous avons besoins des représentants de l'écologie et de la gauche."

Voici les résultats du vote des électeurs bisontins à l'issue du premier tour des élections législatives sur la première et le seconde circonscriptions du Doubs.